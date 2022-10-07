MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ: Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir? Peygamberimizin doğduğu mübarek gece!

Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in cihânı teşrifi dolayısıyla vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün birçok kişi Kur’ân-ı Kerîm okuyup ibadet edecek. Resûlullah Efendimiz'in doğduğu gece olarak bilinen bu kutlu günde oruç tutmak da önemlidir. Peki, Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir? Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir. Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler şu şekildedir:

"Lâ ilâe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah"

MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ NELERDİR?

Mevlid Kandili tesbihleri:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmalıdır. Birçok kaynakta yer alan bilgilere göre; İslam Peygamberi Hazreti Muhammed bugün oruç tuttuğunu belirtmiştir. Hz. Muhammed Mevlid Kandili'nde oruç tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk’a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır.

Mevlid Kandili'nde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunmalı, Bol bol zikir, evrad ü ezkarda okunulmalıdır. Ayrıca günahlar için tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır. Tefekkürde bulunulmalı ve helalleşilmelidir.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, sadaka verilmeli, kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.

Öte yandan hayatını ketmiş yakınların kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimi olan Mevlid Kandili'nde okunacak dualar şu şekildedir:

"Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!"

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur. Ardından ise "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur.

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

"Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym"

Sonrasında ise sırasıyla hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.



