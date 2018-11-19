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MEVLİD KANDİLİ'NDE EYÜP SULTAN CAMİİ DOLUP TAŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 21:42 | Son Güncelleme

Mevlid Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti.

Haber - Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Mevlid Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Eyüp Sultan Camii yağmura rağmen dolup taştı.
Mevlid Kandili nedeniyle vatandaşlar yağmura aldırmadan Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesi önünde de dualar etti. Camii içerisinin dolmasıyla avluya serilen hasırlarda namaz kılındı.
İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ömer Erden, "İnsanlık zulmet karanlık ve bir cahiliye dönemi yaşıyordu, Peygamberimiz bedevi bir toplumdan medeni bir toplum nasıl oluşturmuş ise bugün de bizler için medeni toplumu oluşturabilmek sadece Peygamber Efendimizi anlamaktan geçiyor. Bizler İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde, Eyüp Sultan Hazretleri'nin misafiri olarak, Peygamberimizin doğum yıl dönümünü idrak etmeye çalışacağız. Medine'ye Peygamberimiz hicret ettiğinde, Eyüp Sultan Hazretleri onu misafir etmişti. Bizler de o güzel sahabeyi burada misafir ediyoruz. Böyle bir geceyi Eyüp Sultan Camii'nde idrak etmek biz İstanbullular içinde ayrıcalıktır. " dedi.

"YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN GELİYORUZ"
Camide namaz için gelen Gönül Yabancıoğlu "Eyüp Sultan Hazretleri'ni çok seviyoruz, Peygamber Efendimizin evinde kalmış, her fırsatta buraya geliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman bir sıkıntımız varsa dualarımızı dileklerimizi söylüyoruz. Rahatladığımı hissediyorum. Yağmur çamur demeden geliyoruz." diye konuştu.

"TÖVBE EDİP ŞÜKREDECEĞİM"
Almanya'dan gelen bir vatandaş "Eyüp Sultan çok güzel bir cami, İstanbul'da ziyaret edilmesi gereken bir cami olduğu için, bugün de Mevlid Kandili'ne denk geldik. İstanbul'a ikinci gelişim, ilk seferinde Eyüp Sultanı görememiştim, bu sefer görmek istedim. Kandile denk gelmesi çok güzel oldu. Bu akşam tövbe edip, şükredeceğim" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Yağmurdan korunarak camiye koşanlar
-Abdest alanlar
-Türbede dua edenler
-Namaz kılanlardan görüntü
-İstanbul Müftü Yardımcı Ömer Erden ile röp.
-Vatandaşlar röp.
-Genel ve detaylar

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