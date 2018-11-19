Mevlid Kandili'nde Eyüp Sultan Camii dolup taştı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-MEVLİD Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Eyüp Sultan Camii yağmura rağmen dolup taştı.

Mevlid Kandili nedeniyle vatandaşlar yağmura aldırmadan Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesi önünde de dualar etti. Camii içerisinin dolmasıyla avluya serilen hasırlarda namaz kılındı.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ömer Erden, "İnsanlık zulmet karanlık ve bir cahiliye dönemi yaşıyordu, Peygamberimiz bedevi bir toplumdan medeni bir toplum nasıl oluşturmuş ise bugün de bizler için medeni toplumu oluşturabilmek sadece Peygamber Efendimizi anlamaktan geçiyor. Bizler İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde, Eyüp Sultan Hazretleri'nin misafiri olarak, Peygamberimizin doğum yıl dönümünü idrak etmeye çalışacağız. Medine'ye Peygamberimiz hicret ettiğinde, Eyüp Sultan Hazretleri onu misafir etmişti. Bizler de o güzel sahabeyi burada misafir ediyoruz. Böyle bir geceyi Eyüp Sultan Camii'nde idrak etmek biz İstanbullular içinde ayrıcalıktır. " dedi.