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Mevlidi Nebi Haftası 2022! Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Mevlidi Nebi Haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor?

20.04.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlidi Nebi Haftası, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bir diğer adı Kutlu Doğum Haftası olan Mevlidi Nebi Haftası İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in çok sayıda etkinlikle anılacağı özel bir haftadır. Peki Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Mevlidi Nebi Haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor? Yapılacak ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

Mevlidi Nebi Haftası 2022! Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Mevlidi Nebi Haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor?

Mevlidi Nebi Haftası, merak konusu oldu. Bu özel hafta ile Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif etmesi kutlanıyor. Bu kapsamda Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Mevlidi Nebi Haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor? Yapılacak ibadetler nelerdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NEDİR?

Mevlid-i Nebi (Kutlu doğum) Haftası, 1989'da başlatılan Süleyman Hayri Bolay'ın teklifi ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından desteklenen, her sene farklı bir gündem üzerinden İslam peygamberi Hz. Muhammed’in anlatılmasını hedefleyen etkinliklerdir.

Kutlu Doğum Haftası yalnızca ülkemizde kutlanmaktadır.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen 20 Nisan tarihinde kutlanan güne ilişkin yapılan etkinlikler son senelerde 14-20 Nisan arasında yapılmaktadır.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 1989 yılında hicri takvime göre Mevlid kandilinin ardından düzenlenirdi. 1989 yılından sonra ise miladi takvime göre uyarlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bildiriye göre, Kutlu Doğum Haftası’nda bu sene ana tema "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olacak.

HZ. MUHAMMED'İN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

HZ. Muhammed'in 12 Rebiulevvel 571 olan doğum gününün miladi karşılığı 20 Nisan’dır. Bu nedenle hafta başlangıcı olarak tayin edilmiştir.

MEVLİDİ NEBİ HAFTASI HANGİ TARİHLER ARASINDA KUTLANIYOR

Peygamber efendimizin gerçek doğum günü Hicri takvimdeki Rebiülevvel ayının 12. gününün sabahıdır. 11.gece Mevlid kandili olarak İslam alemi tarafından kutlanmaktadır. Yani her yıl Nisan 14-20 günleri arası kutlanan kutlu doğum haftası, peygamber efendimizin doğduğu gerçek ay değildir, Diyanet işlerinin çıkarttığı bir tür etkinliktir.

MEVLİDİ NEBİ HAFTASINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

-Kutlu Doğum Haftası'ndan öncelikli olarak bol bol Salat-ü selam getirebiliriz.

-Hadisi şerifleri okuyabiliriz.

-14-20 Nisan arasında Kuran-ı Kerim birçok kez okunabilir.

-Geceleri kalkıp teheccüd namazı kılıp, iki salat arasında mutlaka kabul olan duamızı yapabiliriz.

-Kuran okuyup önce Peygamberimiz Muhammet Mustafa’ya ve sonra diğer peygamberlere hediye edebiliriz.

-Hz. Muhammed'in anıldığı sohbetlere, etkinliklere katılabilirsiniz.

KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLANIYOR! Kutlu doğum haftası mesajları nelerdir? Kutlu doğum haftası için birbirinden güzel mesajlar...KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLANIYOR! Kutlu doğum haftası mesajları nelerdir? Kutlu doğum haftası için birbirinden güzel mesajlar...


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