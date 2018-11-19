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Mevlit Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 20:36 | Son Güncelleme

Adana, Hatay ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi

Adana, Hatay ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden olan Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Hatay İl Müftülüğünce düzenlenen özel programda İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Hz. Muhammed'i hayatını anlatan vaaz verdi.

Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetini, Mevlid-i Şerif'i ve ilahileri dinledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi program sonunda camiden çıkan vatandaşlara ikramlarda bulundu.

- Mersin

Mersin'de de Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Mersin İl Müftülüğü tarafından şehrin en büyük camisi olan Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda dualar okundu.

Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili vaazın verildiği programa, çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Okunun dua ve Yasin-i Şerif'in ardından program sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
adana hatay Mersin Mevlit Kandili

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