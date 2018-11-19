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Mevlit Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 20:49 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Balıkesir'de kandil programları düzenlendi

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Balıkesir'de, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere camilerde programlar düzenlendi.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Bazı vatandaşlar, camilerde yer kalmayınca ibadetlerini cami bahçelerinde gerçekleştirdi. Bazı camilerde namaz sonrası vatandaşlara lokum ve lokma ikram edildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de de camilerde programlar düzenlendi.

Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, İl Müftüsü Bekir Gerek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami bahçesinde vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

- Balıkesir

Balıkesir genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Zağnos Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar dua etti. Vatandaşlar Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim'i dinledi.

Yatsı namazı öncesi Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, kandilin önemine ilişkin vaaz verdi. Kandil dolayısıyla Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi üyeleri ve bazı vatandaşlar cami avlusunda şeker ve lokum dağıttı.

- Yalova

Kandil dolayısıyla Yalova Müftülüğü, Merkez Camisi'nde program düzenledi.

Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okudu, Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirlerinin kandillerini kutlarken gelenlere kandil simidi ve tatlı ikramında bulunuldu.

- Bilecik

Bilecik İl Müftülüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla çok sayıda Bilecikli, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu Cami ile diğer camilerde düzenlenen programlara katılarak, dua etti.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda, Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından çifte ezan okundu, şehitler için dua edildi. Dua sırasında birçok vatandaşın duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Program sonunda vatandaşlara kandil simidi ile gül suyu ikram edildi.

- Çanakkale

Mevlit Kandili, Çanakkale'deki camilerde okunan dualarla idrak edildi.

Vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren il merkezindeki Necip Paşa, Şehitler Camisi ile Eceabat ilçesindeki 57. Alay Camisi'nde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Programda, Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunup, dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramlarında bulunuldu.

- Kütahya

Kütahya'da da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar namaz kılıp, Kuran-ı Kerim okudu.

Kütahya Müftülüğü tarafından kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'de düzenlenen Mevlit Kandili programında Müftü Hüseyin Hazırlar, vaaz verdi.

Kılınan yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi. Kütahya Belediyesi de namaz sonrası vatandaşlara helva ikramında bulundu.

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