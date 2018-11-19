Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Balıkesir'de, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere camilerde programlar düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti. Bazı vatandaşlar, camilerde yer kalmayınca ibadetlerini cami bahçelerinde gerçekleştirdi. Bazı camilerde namaz sonrası vatandaşlara lokum ve lokma ikram edildi. - Eskişehir Eskişehir'de de camilerde programlar düzenlendi. Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu. Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, İl Müftüsü Bekir Gerek ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami bahçesinde vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. - Balıkesir Balıkesir genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Zağnos Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar dua etti. Vatandaşlar Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim'i dinledi. Yatsı namazı öncesi Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, kandilin önemine ilişkin vaaz verdi. Kandil dolayısıyla Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi üyeleri ve bazı vatandaşlar cami avlusunda şeker ve lokum dağıttı. - Yalova Kandil dolayısıyla Yalova Müftülüğü, Merkez Camisi'nde program düzenledi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okudu, Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı. Cami çıkışında vatandaşlar birbirlerinin kandillerini kutlarken gelenlere kandil simidi ve tatlı ikramında bulunuldu. - Bilecik Bilecik İl Müftülüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla çok sayıda Bilecikli, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu Cami ile diğer camilerde düzenlenen programlara katılarak, dua etti.