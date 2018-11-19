DİYARBAKIR (AA) - Elazığ, Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Elazığ'da İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Namaz kılıp dua eden vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.
İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, verdiği vaazda Mevlit Kandili'nin önemine dikkat çekti.
Namaz sonunda Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.
- Şırnak
Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları sonucu kullanılamaz hale getirilen, ardından yürütülen çalışmaların ardından yeniden ibadete açılan Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde program düzenlendi.
Yatsı namazı öncesi İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, kandil gecelerinin önemine işaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1447. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Özçelik, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı kandil günlerinde yapılan ibadetlerin makbul olduğunu söyledi.
Cami çıkışında cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.
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- Mardin
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Ulu Cami, Fuat Yağcı ve Şakir Nuhoğlu camilerinde program düzenlendi.
Fuat Yağcı Camisi'nde yatsı namazına müteakip tilavet ile başlayan programda din görevlileri Mevlit Kandili ve önemi konusunda vaaz verdi.
İl Müftüsü İsmail Çiçek'in de katıldığı programın ardından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara kandil simidi ve aşure dağıttı.
- Siirt
Siirt'te vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan kandil dolayısıyla camileri doldurdu.
Kentte Ensar, Ulu, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftülüğü görevlilerince mevlit ile Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okundu.
- Batman
Batman'da İl Müftülüğü tarafından merkez Şevket Başak Camisi'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kürtçe, Türkçe ve Arapça mevlit ve kasideler okundu, ilahiler seslendirildi.
İl Müftüsü Turgut Erhan'ın da katıldığı program sonrası vatandaşlara simit dağıtıldı.
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