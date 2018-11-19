Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1447. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Özçelik, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı kandil günlerinde yapılan ibadetlerin makbul olduğunu söyledi.

Yatsı namazı öncesi İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, kandil gecelerinin önemine işaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Namaz sonunda Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

DİYARBAKIR (AA) - Elazığ, Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Cami çıkışında cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.

\

- Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Ulu Cami, Fuat Yağcı ve Şakir Nuhoğlu camilerinde program düzenlendi.

Fuat Yağcı Camisi'nde yatsı namazına müteakip tilavet ile başlayan programda din görevlileri Mevlit Kandili ve önemi konusunda vaaz verdi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in de katıldığı programın ardından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara kandil simidi ve aşure dağıttı.

- Siirt

Siirt'te vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan kandil dolayısıyla camileri doldurdu.

Kentte Ensar, Ulu, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftülüğü görevlilerince mevlit ile Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okundu.

- Batman

Batman'da İl Müftülüğü tarafından merkez Şevket Başak Camisi'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kürtçe, Türkçe ve Arapça mevlit ve kasideler okundu, ilahiler seslendirildi.

İl Müftüsü Turgut Erhan'ın da katıldığı program sonrası vatandaşlara simit dağıtıldı.

