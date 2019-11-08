Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Hatay

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Envar'ül Hamid Camisi'nde Mevlit Kandili nedeniyle program düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler okundu. Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen vatandaşlar cami avlusuna örtü ve karton sererek namaz kıldı.

Cami çıkışı vatandaşlara tatlı ikram edildi.

- Mersin

Mersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yaşadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edip namaz kılan vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.

