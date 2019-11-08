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Mevlit Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 20:27 | Son Güncelleme

Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de çeşitli programlar yapıldı

Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Hatay

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Envar'ül Hamid Camisi'nde Mevlit Kandili nedeniyle program düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler okundu. Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen vatandaşlar cami avlusuna örtü ve karton sererek namaz kıldı.

Cami çıkışı vatandaşlara tatlı ikram edildi.

- Mersin

Mersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yaşadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edip namaz kılan vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.

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adana Hacı Sabancı Merkez Cami Kur'an-ı Kerim Tilaveti Mevlid Kandili

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