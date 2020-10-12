Mevlit Kandili 2020 az zaman kaldı... 2020 Diyanet dini günler takvimi! Mevlid Kandili önemi nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır, duası nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini takvimlerinde yayınladığı dini takvime göre Mevlid kandili yaklaşıyor. Rebiülevvel ayının onikinci gecesine denk gelen Mevlid kandili ne zaman yapılacak öğrenmek isteyen ve ibadetini yapmak isteyen müslüman vatandaşlarımıza, 28 Ekim Çarşamba günü idrak edileceğini belirtelim.

Peki Mevlid kandili ne demek? Niçin Mevlid kandilini kutluyoruz?

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid ne demek: Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebiülevvel ayının onikinci gecesine denk gelen Mevlid kandili müslümanlarda ibadet açısından yeri önemlidir. Mevlid kandili doğum anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde açıkladığı Mevlid kandiline çok az zaman kaldı.



Peygamber efendimizin doğum tarihi olan Rebiülevvel'in anlamı ilkbahar demektir. Bu ayda Hz. Muhammed nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Öncesinden gelen her peygamberin ümmeti Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bir diğer ifadeyle Rebî’ul-evvel neşe, bayram ve sevinç olarak açıklanmaktadır.