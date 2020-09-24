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Mevlit kandili 2020 ne zaman? 2020 Diyanet dini günler takvimi! Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır, duası nedir?

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini takvimlerinde yayınladığı dini takvime göre Mevlid kandili yaklaşıyor. Rahmeti ve fazileti bol olan Mevlid kandili ne zaman yapılacak araştıran müslüman vatandaşlara 28 Ekim çarşamba günü gerçekleşecek. Mevlid kandili nedir, niçin kutlanır detaylarıyla haberimizde.

Mevlit kandili 2020 ne zaman? 2020 Diyanet dini günler takvimi! Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır, duası nedir?

Müslüman vatandaşların heyecanla beklediğiMevlit kandili 2020 gelmek üzere. Rebiülevvel ayının onikinci gecesine denk gelen Mevlid kandili ne zaman yapılacak öğrenmek isteyen ve ibadetini yapmak isteyen müslüman vatandaşlarımıza, 28 Ekim Çarşamba günü idrak edileceğini belirtelim. Peki Mevlid kandili ne demek? Niçin Mevlid kandilini kutluyoruz?

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid ne demek: Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebiülevvel ayının onikinci gecesine denk gelen Mevlid kandili müslümanlarda ibadet açısından yeri önemlidir. Mevlid kandili doğum anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde açıkladığı Mevlid kandiline çok az zaman kaldı.

mevlid kandili nedir

Rebî’ul-evvel ne demektir?

Peygamber efendimizin doğum tarihi olan Rebiülevvel'in anlamı ilkbahar demektir. Bu ayda Hz. Muhammed nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Öncesinden gelen her peygamberin ümmeti Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bir diğer ifadeyle Rebî’ul-evvel neşe, bayram ve sevinç olarak açıklanmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ NİÇİN KUTLANIR?

Kuran-ı kerimde yer almayan Mevlid kandili Hz. Muhammed'in doğum günü olarak farklı mezheplerde kutlanır. ,Şiiler Rebiülevvel ayının 17. gününe denk gelen gecede, Sünniler 11. gece ile 12. günün bağlandığı gecede Mevlid Gecesini kutlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. İslamın ilk dönemlerinde Kandil gecesi yer almadığını hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlandığını belirtelim. Mevlid kandili Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim döneminden itibarek minarelerde ve evlerde kandil yakılmasıyla birlikte kutlanmaya başlanmıştır. Kadir gecesi dışında hiçbir kandil gecesi kuranı kerimde yer almamıştır.

mevlid kandili 2020

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Eüzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim...

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle )

Ey talihsizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi, ey yolda kalmışların yol göstereni! Ey çaresizler çaresi! Ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ilk yarattığın nur Efendimiz'in nuruydu. Sen O'nu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler, kötülüklerle iç içe; akıl nefse yenik, ruh da bedenin esiri idi. O güzeller üzeli varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi düşünceye kapılar açıp insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd-ü senalar olsun.

Ya Rabbi! Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh'ım! Mahlûkatın adedince, zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve O'nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selamla bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi'de el açıp yakarıyoruz.

Allahım! Duamızın sonunda sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor, Resûl-ü zîşânı, âlini, ashabını bir kez daha salavâtlarla anıyor ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Ne olur, bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi! Amin ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi Rabbil-alemin.

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2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yayınlanan 2020 dini günler takvimi tablosu aşağıda yer almaktadır.

2020 dini günler takvimi

HZ. MUHAMMED'İN DOĞUMU İÇİN KULLANILAN TERİMLER

Mevlid en-Nebi (çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça)

Milad en-Nebi Peygamberin doğumu (Arapça/urduca)

Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Türkçe)

Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Urduca)

Eyd el-Mevliden -Nebevi Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça)

Eiyd-e-Milad-un-Nebi Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca)

Yevm un-Nebi Muhammed'in günü (Arapça)

Mevlid er-Resul Allahın elçisinin doğum günü (Malay)

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