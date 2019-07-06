HABER

Mevlit yemeğinden yiyen 11 kişi hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde dün akşam mevlit yemeğinden yiyen 11 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde dün akşam mevlit yemeğinden yiyen 11 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavileri yapılan 11 kişi, taburcu edildi.
Sarayköy ilçesinde yaşayan Ertan Çam, dün akşam merhum annesi için hayır amaçlı mevlit yemeği verdi. Yemeğe katılanlara tavuklu pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Yemekten yiyenlerden, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Sarayköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Sağlık durumu iyi olan 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yiyecekten incelenmek üzere numune alınırken, polis de soruşturma başlattı.

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralıMersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı
Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.