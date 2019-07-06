Mevlit yemeğinden yiyen 11 kişi hastanelik oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde dün akşam mevlit yemeğinden yiyen 11 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavileri yapılan 11 kişi, taburcu edildi.

Sarayköy ilçesinde yaşayan Ertan Çam, dün akşam merhum annesi için hayır amaçlı mevlit yemeği verdi. Yemeğe katılanlara tavuklu pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Yemekten yiyenlerden, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Sarayköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Sağlık durumu iyi olan 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yiyecekten incelenmek üzere numune alınırken, polis de soruşturma başlattı.

