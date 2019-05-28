HABER

Mevlüde Genç Madalyası ırkçılıkla mücadele eden derneğe veriliyor

28.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

Solingen’de 26 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda beş yakınını kaybeden Mevlüde Genç’in adını taşıyan ödül, ırkçılığa karşı mücadele eden "Jungs" adlı derneğe veriliyor.

Mevlüde Genç Madalyası ırkçılıkla mücadele eden derneğe veriliyor

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti tarafından bu yıl ilk kez Mevlüde Genç Madalyası veriliyor. Bu yıl Mevlüde Genç Madalyası'na Duisburg kentinde gençlere yönelik çalışmalar yapan "Jungs" adlı dernek layık görüldü. 10 bin euro değerindeki ödül, bugün eyaletin başkenti Düsseldorf’ta düzenlecek törenle Eyalet Başbakanı Armin Laschet tarafından takdim edilecek. Törende eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff da bir konuşma yapacak.

Madalya, 29 Mayıs 1993 tarihinde Solingen kentinde Türklerin yaşadığı bir binaya düzenlenen ırkçı saldırıda iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç’in adını taşıyor. Mevlüde Genç Madalyası, 29 Mayıs 2018 tarihinde saldırının 25’inci yıldönümü dolayısıyla eyalet başbakanı tarafından hayata geçirildi.

Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Mevlüde Genç Madalyası dolayısıyla yaptığı açıklamada, ayrımcılık ve antisemitizmin yeniden yükseldiği bir dönemde ulaşılması zor olan hedeflere ulaşılması için çaba gösterilmesinin önemli olduğuna işaret etti. Laschet, "Jungs" adlı derneğin alışılmadık yöntemlerle "Hoşgörü ile kültürler ve dinler arası uzlaşma" için gösterdikleri çaba ile bu ödüle layık görüldüğünü belirtti.

1998 yılında kurulan "Jungs" adlı dernek, Müslüman gençlerin antisemitizm, Yahudi soykırımı ve ırkçılık konusunu ele aldığı "Auschwitz'de Genç Müslümanlar," 2018 yılında hayata geçirdiği "Antisemitizme karşı Genç Müslümanlar" gibi projelerle dikkat çekmişti.

Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Mevlüde Genç’e ilişkin olarak da "Yakınlarını kaybetmesi nedeniyle yaşadığı acıya rağmen barışma çağrısında bulundu. Yaşadıkları korkunç üzüntüye rağmen, Mevlüde Genç ve ailesi uyumun ve birlikte yaşamın elçileri oldu" şeklinde konuştu.

DW,epd/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Yeni AB'yi Kim Yönetecek?Yeni AB'yi Kim Yönetecek?
Ankara'da gözaltında işkence iddiaları: Avukatlar ve emniyet ne diyor?Ankara'da gözaltında işkence iddiaları: Avukatlar ve emniyet ne diyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı! Ölüm ve çok sayıda yaralı var

Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı!

Mahmud Abbas çok sert çıktı: Cehenneme kadar yolu var

Mahmud Abbas çok sert çıktı: Cehenneme kadar yolu var

İsrail Suriye'yi vurdu

İsrail, Suriye'yi vurdu

Avusturya'da Kurz liderliğindeki hükümet düştü

Mecliste güven oyu alamadı, hükümet düştü

Cezaevinde kanlı isyan: En az 15 ölü

Cezaevinde kanlı isyan: En az 15 ölü

Peru'da şaşırtan görüntü! Daha önce de olmuştu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.