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Mevlüde Genç TD Platformu'nun ödülünü reddetti

29.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

Solingen katliamında ailesinin beş üyesini kaybeden Mevlüde Genç'in Türk-Alman Öğrenci ve Akademisyenler Platformu'nun ödülünü reddetmesi ve bu konudaki iddialar Almanya'da yeni bir tartışma başlattı.

Mevlüde Genç TD Platformu'nun ödülünü reddetti

1993 yılında Solingen'de evi ırkçı saldırganlar tarafından kundaklanan ve çıkan yangında ailesinin beş üyesini kaybeden Mevlüde Genç Türk-Alman Öğrenci ve Akademisyenler Platformu'nun (TD Platform) bu yıl ırkçılıkla mücadele edenlere ithaf edilen "Plattino Ödülü" adlı ödülünü almayı ve ödül törenine katılmayı reddetti. Genç, ödüle Türkiye kökenli Alman komedyen Fatih Çevikkollu ile birlikte layık görülmüştü. Genç'in ödül törenine katılmayı reddetmesi üzerine tören ertelendi. Ödülü, Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Başbakanı Armin Laschet'in takdim etmesi bekleniyordu.

Mevlüde Genç konuyla ilgili açıklama yapmazken, Sabah gazetesinde yer alan haberde Genç'in "Fatih Çevikkollu ile aynı ödülü almayı reddettiği" iddiası yer aldı. Gazetenin haberinde, Mevlüde Genç'in kararında Çevikkollu'nun 1915 olayları konusundaki tutumunun etkili olduğu ve "Türk düşmanlarıyla aynı fotoğrafa girmem" dediğine yer verildi.

Tartışmalar üzerine bir basın açıklaması yayınlayan TD Platformu, ödül töreninin ertelenmesi kararının "Türk medyasında yer aldığı gibi Çevikkollu'nun veya Alman-Ermeni toplumunun girişimleriyle değil, organizasyonel nedenlerle alındığı" ifade edildi. Açıklamada, Türk basınında yer alan haberlerin "yanlı, mesafesiz ve karalayacı" olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Bu seneki ödül sahibi Sayın Genç bize Plattino Ödülü'nü almak istemediğini bildirdi. Kararının nedenleri hakkında elimizde bir bilgi bulunmadığı için, Türk medyasındaki iddialar hakkında yorumda bulunmuyoruz. Sayın Genç birçoğumuz için hoşgörülü ve barışçıl üslubuyla bir örnek teşkil etmektedir. Onun kaybı ve acısı dün olduğu gibi bugün de çok büyük. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu acının paylaşılması konusunda Sayın Genç'in arkasında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

"Milliyetçi çevreler tarafından zorlandı"

Öte yandan Kölner-Stadt Anzeiger gazetesine konuşan platformun ismini vermek istemeyen bir yönetim kurulu üyesi ise "Şu anda olanlar tahayyül bile edilemez. Siyasi olmayan ve barışçıl bir birlikte yaşam için girişimlerde bulunan bir insanın siyasi olarak araçsallaştırılması çok kötü. Yaşananlar tam bir felaket" dedi. Gazetenin haberine göre platform, Mevlüde Genç'in milliyetçi çevreler tarafından ödül törenine katılmamaya "zorlandığı" görüşünde.

KRV Başbakanı Laschet ile birlikte platformun danışma kurulunda yer alan Yeşiller milletvekili Cem Özdemir Mevlüde Genç'in aşırı milliyetçi çevrelerin baskısına maruz kalmış olabileceği iddialarının kendisini şaşırtmadığını söyledi. Özdemir, "Ankara, Alman toplumu içinde bir ihtilaf çıkmasına çalışıyor. Bu çok üzücü" dedi.

Diğer ödül sahibi Fatih Çevikkollu ise "Çok üzgünüm. Sayın Genç'e saygım büyük. Sabah'ın ne yazdığı benim için önemli değil" dedi.

TD Platformu'un basın açıklamasına göre, Mevlüde Genç'in yerine ödül vermek üzere isim arayışları sürüyor.

KNA,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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