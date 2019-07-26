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"Mevlüt Abi olmayı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonla konuştuğu lösemi hastası öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu'na tedavi sürecinde yanında olduğunu belirtti - Duygularını sosyal medyadan paylaşan Köseoğlu: - "Hem destekleriniz için ama daha çok bana ve aileme bütün sıcaklığıyla Mevlüt Abi olmayı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, lösemi tedavisi gören Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu'nu telefonla arayarak moral verdi.

Köseoğlu, tedavi sürecinde yanında olan Bakan Çavuşoğlu'nun desteğinden çok mutlu oldu.

Duygularını Twitter hesabından paylaşan Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Ben çok protokol insanı değilim. İnsanları unvan değil, kalple severim. Değerli büyüğüm Mevlüt Çavuşoğlu, telefon açıp 'Abim nasılsın? Ben hep buradayım. Neye ihtiyacın olursa hep yanındayım. Serdar abimlere ve sevgili ailene selam söyle, biz buradayız.' diyerek onlarca kere yanımızda olduğunu tekrarladı. Alanya'da bütün hemşehrilerimizin, herkesin tek yürek olmasıyla nasıl duygulandığını, gururlandığını söylerken, karşılıklı sesimiz titredi. Hem destekleriniz için ama daha çok bana ve aileme bütün sıcaklığıyla Mevlüt Abi olmayı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim."

Öte yandan, yendiği hastalığıyla tekrar mücadele etmeye başlayan Köseoğlu için Alanya ilçesinde Anıt önünde Türk Kızılay tarafından çadır kuruldu.

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