Mevlüt Çavuşoğlu: Bizim de hayal kırıklığımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10'uncu Büyükelçiler Konferansı için Ankara'ya gelen ve büyükelçilere sunum yapan Sudan Dışişleri Bakanı Al- Dirdiri Mohamed Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi. Sudan Dışişleri Bakanı Al- Dirdiri Mohamed Ahmed, gelecek Aralık ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Toplantısı'nın önemine vurgu yaptı.

'BU YAŞANAN OLAYLAR DÜNYANIN GÖZÜNÜ AÇTI'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Türkiye ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:

"Bu süreçte çok sayıda ülkeden, dostlarımızdan, komşularımızdan ciddi destek aldık. Birçok ülke, Avrupa ülkeleri, Asya, Afrika, dünyanın her yerinden ciddi destek geldi. Bu yaşanan olaylar dünyanın gözünü açtı. Bugünkü Amerikan yönetiminin göreve geldiği günden bu yana tüm ülkelere yönelik saygısızca tutumunu herkes görüyordu. Yine elindeki ekonomik gücü her ülkenin aleyhine hoyratça kullanabileceğini biliyorlardı ama bir kere daha gördüler. Dolayısıyla şimdi dolardan çıkmanın yolunu herkes arıyor. Türkiye bugüne kadar gücünü kimsenin aleyhine kullanmadı ve tüm insanlığın dostlarımızın yararına kullanmıştır. Bu da ülkeler tarafından yöneticiler tarafından halkları tarafından görülüyor. Diğer taraftan, Türkiye insani yardımda dünyanın en cömert ülkesi. Böylesine cömert bir milletin temsilcisi olmaktan onur duyuyoruz Tüm dünyadaki mazlumlar da bunu görüyorlar ve Türkiye ekonomisinin güçlü olması için dua ediyorlar. Rabbim de böylesine cömert milleti ve Türkiye'yi hiç bir zaman darda koymaz, Rabbim her zaman bizimledir. Diğer taraftan, özellikle Avrupa ve gelişmekte olan ekonomi olsun, Türkiye ile ekonomik ilişkileri belli seviyede olan ülkeler ise güçlü Türk ekonomisinin Türkiye'nin yararına olduğunu biliyorlar. Türkiye ekonomisinin bir krize girmesini arzu etmiyorlar. Diklenmeden dik duruşumuzu sürdüreceğiz. Var olan sorunları diplomasi yoluyla çözmek için gayretlerimizi devam ettireceğiz. Baskılara, dayatmalara boyun eğmeyeceğiz. Bu ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz."

'BİZİM YAŞADIĞIMIZ HAYAL KIRIKLIĞININ DA DİKKATE ALINMASI GEREKİR'

Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması sonrası Başkan Trump'ın hayal kırıklığı yaşadığı yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine şöyle konuştu:

"ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadıkları hayal kırıklığını düşünmemeliler. Bizim yaşadığımız hayal kırıklığı nedir, bunların da dikkate alınması gerekir. Bu konuları karşılıklı birbirimize koz olsun diye söylemiyoruz. Bizim halkımızın, bizim de hayal kırıklığımız var. ABD yanı başımızda PKK-YPG'ye silah verdi, kargolarla taşıdı, verdi. Piyasada satılıyor şimdi o silahlar. Diğer taraftan, Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bir hain var ve o haine destek veriyorlar. Aldığı her nefesi sayıyor zaten oraya götürdüğü günden beri. Bakıyoruz üçüncü ülkelerdeki FETÖ'cüleri de korumaya kalkıyorlar. Neden destek çıkıyor? Türkleri, Müslümanları mı; hainler mi çok sevdiğinden? Doğruları söylüyoruz. Yaşadıklarımızı, gördüklerimizi söylüyoruz. Hep kendi tarafından bakmayacaksın. Yargı nerede, hukukun üstünlüğü nerede?

Herkes yargı sürecine tabi tutulmalıdır. Önce bunlara saygı duyulmasını öğrenmeleri gerekiyor. Baskı yaparak, yumruğu masaya vurarak netice alabileceğini düşünen bir anlayış var."

'ELİNİZDE OLAN KOZLARI BİR SİLAH OLARAK KULLANMAYIN'

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın F-35'lerin teslimatını askıya alan yasayı onayladığının anımsatılması ve son durumun ne olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti:

"F-35 ile ilgili imzalanan belge 90 günde rapor sunulacak. Rapor hazırlanıncaya kadar böyle bir teslimat olmayacak. Ama pratikte de bunun hiçbir anlamı yok. Zaten Türkiye iki tanesini teslim aldı. İki sene boyunca uçaklar zaten orada olacak ve pilotlarımız da orada. Bugün askıya alındı diye bir şey yok. Bu rapor alıncaya kadar kendi iç prosedürlerinden kaynaklanan bir kısıtlama var. ABD'ye tavsiyemiz, elinizde olan kozları bir silah olarak kullanmayın. Bu ABD'nin güvenilirliği ve itibarını ciddi şekilde zedeliyor. Hiçbir ülke bugün alternatifsiz, çaresiz değildir. Her millet onurludur, buna da saygı duymaları gerekiyor."

