Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün itibariyle de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecek (2)(Aktüel)

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin bir soru üzerine, "Bugün itibariyle de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir. Amacımız bellidir. Kaşıkçı'nın akıbetini öğrenmek, açıklığa kavuşturmak durumundayız. Ortada bir can var. Soruşturmayı başsavcılık yapacak. Kimleri sorguya alıp ne soracağı başsavcılığın görevi. Bu şahıs, evlenmek için bazı belgeleri almak üzere başkonsolosluğa gitti. Başkonsolosluk şahısların sorgulama yeri değildir. Sorgulama mahkemelerde, ilgili birimlerde yapılabilir. Bizim için sorgulama yapılıp yapılmadığından çok bu şahısa ne oldu? Öğrenmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan'dan buna yönelik herhangi bir itiraf veya bilgi bize ulaşmış değildir" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara Üniversitesindeki "Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset" konulu sempozyumda konuşma yaptı. Bakanlar, daha sonra Dışişleri Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenledi. "BUGÜN İTİBARİYLE DE BAŞKONSOLOSUN REZİDANSI VE ARAÇLAR DAHİL YİNE SORUŞTURMALAR DEVAM EDECEKTİR" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soru üzerine, "Suudi Arabistan'nın herhangi bir diplomatı ülkesine gitmek isterse gidebilir bir kısıtlama yok. Epeyce bir çabadan ve zamandan sonra başsavcılık uzmanlarla birlikte büyükelçilik binasına girdiler. Dün gece sabah 5 gibi çalışmalarını burada tamamladılar. Bugün itibariyle de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir. Amacımız bellidir. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolan Kaşıkçı'nın akıbetini öğrenmek, açıklığa kavuşturmak durumundayız. Tüm dünya merak ediyor. Ortada bir can var" diye konuştu. "BAŞSAVCILIK UYGUN GÖRDÜĞÜ KİŞİLERİN İFADESİNE BAŞVURULABİLİR" Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturmayı başsavcılığın yapacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Başsavcılık kimleri sorguya alıp ne soracağı başsavcılığın görevi onlar karar verirler soruşturma kapsamında. Başsavcı adına ben şu kişiye bu kişiye soru sorulacak diyemem. Başsavcılık uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurulabilir. Bu sürecin engelsiz bir şekilde devam etmesi önemli. Sürecin sonuç odaklı ve şeffaf olması lazım. Hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde durumun açıklığa kavuşturulması lazım. BAŞKONSOLOSLUK ŞAHISLARIN SORGULAMA YERİ DEĞİLDİR Bu şahıs, evlenmek için bazı belgeleri almak üzere başkonsolosluğa gitti. Başkonsolosluk şahısların sorgulama yeri değildir. Sorgulama mahkemelerde, ilgili birimlerde yapılabilir. Bizim için sorgulama yapılıp yapılmadığından çok bu şahısa ne oldu? Öğrenmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan'dan buna yönelik herhangi bir itiraf veya bilgi bize ulaşmış değildir." "POMPEO'NUN TÜRKİYE ZİYARETİNDEN MUTLULUK DUYARIZ" ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelecek olmasına ilişkin Çavuşoğlu, "Pompeo'nun Türkiye ziyaretinden mutluluk duyarız. Pompeo Riyad'dan ne bilgiler getirecek onu bilemiyorum bize söylenmeyen neler var bilmiyoruz, gelince anlatacak. İki bakan bir araya geldiği zaman (Türkiye-ABD) iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda görüşülür doğaldır" diye konuştu.