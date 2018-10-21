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MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: ‘’DOSTLUK KAZANDI’’

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 14:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bazen oynuyoruz, bazen destekliyoruz.

‘’8 sene de iyi bir noktaya geldiğimi söyleyebilirim’’

Haber-Kamera: Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İstanbul,(DHA)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bazen oynuyoruz, bazen destekliyoruz. Bu sporun gelişimine katkı sağlayacağız’’ dedi.
Kemer Country Golf Kulübü'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Turkcell Platinum Golf Challenge’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Cavit Yıldız ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir karşı karşıya geldi.
Bakan Çavuşoğlu ile Özdemir ikilisi Demirören ile Yıldız’a karşı mücadele etti. Eşit skorla son bulan oyunun ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘’Sabah biraz yağmurluydu. Ama bu saha gerçekten güzel. Dizaynı da güzel. Yürümek için de iyi. Bugünün en büyük karı arkadaşlarla yürümek oldu. Gelecek hafta Antalya'da THY Open başlıyor. Dünyanın 1 numarası Justin Rose'un da aralarından yer aldığı en iyi oyuncular geliyor. Onun hazırlığını da yapıyoruz. Ara sıra vakit bulunca böyle turnuvalara destek vermeye geliyoruz. Aynı zamanda spor yapıyoruz. Rahmetli Erdoğan Demirören anısına düzenlenen turnuvada da oynamıştım. Kış boyunca Antalya'da da golf sporumuzun Antalya’nın Türkiye'nin tanıtımını da yapacağız. Dünyanın her yerinden profesyonellerin yanı sıra iyi amatör sporcular da getiriyoruz. Bazen oynuyoruz, bazen destekliyoruz. Bu sporun gelişimine inşallah sizlerle katkı sağlayacağız’’ dedi.

‘’8 SENE DE İYİ BİR NOKTAYA GELDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM’’
8 senedir golf oynadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, ‘’2010'da Antalya'da başladım. Son 2-3 yıldır istediğim sıklıkta oynayamıyorum. Sürekli seyahatler var. Sevdiğim bir spor. Önceden futbol oynuyordum. Severek oynuyordum. 8 sene de iyi bir noktaya geldiğimi söyleyebilirim’’ diye konuştu.

‘’DOSTLUK KAZANDI’’
Mevlüt Çavuşoğlu, Yıldırım Demirören ve Cavit Yıldız’dan oluşan takımla bugün berabere kaldıklarını dile getirerek, ‘’İlk 13-14 çukurda biz kazanmıştık. Sonra Double Or Nothing oynadık. Onu da Yıldırım Başkan’ın ekibi kazandı. Sonuçta dostluk kazandı. Daha da iyi oldu’’ şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Demirören ve Çavuşoğlu’nun golf oynaması
-Çavuşoğlu’nun açıklamaları
-Detaylar

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