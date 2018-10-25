Mevlüt Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin: Uluslararası mahkemeye taşıma niyetimiz yok (1) 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bir soru üzerine, "Önceden planlanmış bu cinayetin tüm detayları ile açıklığa kavuşturulması için gerekli her türlü adımı atıyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı nerede? İtiraf ediyorsunuz niye söylemiyorsunuz? Bir suç var bir de insani bir durum var. Ailesi de bilmek istiyor son görevlerini yapmak istiyorlar. Soruşturma kapsamında başkonsolosluk, rezidans ve araçlarda başsavcılık çalışmalarına devam ediyor. Zaten uluslararası boyuta taşındı. Viyana Sözleşmesi'ne göre bu soruşturma Türk hukukuna göre yürütülmelidir. Bu tutuklanan şahıslar veya kim ortaya çıkarsa Türk hukukuna göre burada soruşturulması yargılanması gerekir. İşbirliği yapmak isteyen herkes ile de işbirliği yapıyoruz. Şu anda, uluslararası mahkemeye taşıma durumu yok böyle bir niyetimiz de yok. Ama uluslararası kuruluşlar ya da mahkemeler inisiyatif alıp böyle bir soruşturma başlatırlarsa elimizdeki delilleri, yaptığımız soruşturma neticelerini paylaşırız. Vermekle de zaten yükümlüyüz" diye konuştu.