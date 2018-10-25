Mevlüt Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Uluslararası mahkemeye taşıma niyetimiz yok -3

(G\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc) Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 cinayetine ili\u015fkin Uluslararas\u0131 mahkemeye ta\u015f\u0131ma niyetimiz yok -3PARTNERSimit yiyerek zay\u0131flayabilirsiniz! Nas\u0131l m\u0131...\u0130Y\u0130 Partili Dervi\u015fo\u011flu: Emeklikte ya\u015fa tak\u0131lanlar\u0131n umudu bir telefonla karart\u0131ld\u0131Erdo\u011fan'\u0131n s\u00f6zleri sonras\u0131 a\u011flayan Bekir Bozda\u011f o anlar\u0131 anlatt\u0131
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