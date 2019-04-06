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Mevlüt Çavuşoğlu, Miami Belediye Başkanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 02:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın kardeş şehri olan Miami'nin Belediye Başkanı Francis Suarez ile görüştü - Çavuşoğlu ayrıca, Miami Konferans ve Turizm Ofisi Başkanı William Talbert ile bir araya geldi

MIAMI (AA) - ABD temasları kapsamında Miami'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Miami Belediye Başkanı Francis Suarez ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, New York ve Washington'daki diplomatik temaslarının ardından Florida eyaletinin Miami kentini ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Miami Belediye Başkanı Suarez'i kabulüyle ilgili olarak Twitter hesabından, "Antalya'mızın kardeş şehri Miami'nin Belediye Başkanı Francis Suarez'le, özellikle turizm ve ekonomide iş birliğini geliştirme imkanlarını ele aldık." paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, Suarez'den önce de Miami Konferans ve Turizm Ofisi Başkanı William Talbert ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin olarak Twitter hesabından, "Miami Konferans ve Turizm Ofisi Başkanı William Talbert’le Miami'nin turizm modelini inceledik. Hedef 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir." paylaşımı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla 3-4 Nisan'da Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmıştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Türkiye

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