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Mevlüt Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Hadley Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

27.03.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar'daki Doha Forumu'nda yaptığı açıklama sırasında yaşanan gerginlik programa damga vurmuştu. Hadley Gamble'in sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, cevabı sırasında Gamble'in araya girmesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu'nun "Sanırım ülkemi eleştirmekten, ülkemin ekonomisini hedef almaktan zevk alıyorsunuz" diyerek tepki gösterdiği, Gamble ile ilgili 'Putin' detayı dikkat çekti.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Hadley Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li gazeteci Hadley Gamble arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Doha Forumu'nda Gamble'in sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, verdiği cevap sırasında araya girilmesine tepki gösterdi. "Sorunuza cevap verme fırsatı vermiyorsunuz." diyen Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye'nin ekonomi politikası hakkındaki soru üzerine "Sanırım ülkemi eleştirmekten, ülkemin ekonomisini hedef almaktan zevk alıyorsunuz" diye konuştu. Çavuşoğlu'nun gerginlik yaşadığı ABD'li gazeteciyle ilgili 'Putin' detayı ise dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının 31. gününde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda ABD'li sunucu Hadley Gamble'in sorularını yanıtladı.

"CEVAP VERME FIRSATI VERMİYORSUNUZ"

Hadley Gamble'ın Rus oligarkların Türkiye'ye geldikleri yönündeki iddiaları sordu. Bakan Çavuşoğlu, "Biz bu krizlerin başından beri söyledik, mülteci krizi devam edecek. İnsanların sayısı artacak demiştik. Zaten savaştan önce de artmıştı. Siz mülteci krizinden bahsettiniz ama şu an sorunuza cevap verme fırsatı vermiyorsunuz. Biz yasal olmayan bir şeye asla izin vermeyiz" yanıtını verdi.

Hadley Gamble'ın araya girmesiyle Çavuşoğlu, tepki göstererek, "Ben sizin sorunuza cevap verdim, hiçbir yasadışı faaliyete izin vermeyeceğiz dedim, çok açık ve net bir cevap. Eğer Rus oligarklar benim ülkemi ziyaret ederlerse ben prensip olarak yaptırımlara katılmadığım için, o yüzden bir Rus vatandaşı gelebilir. Şu anda da Rus turistler geliyor. Yasalsa istediklerini yapabilirler, uluslararası hukuka aykırı ise o zaman iş başka." dedi.

Rusya-Ukrayna müzakerelerine değinen Çavuşoğlu,"Eğer görüşmek isterlerse ve herhangi bir ateşkes girişimini imzalamak isterlerse böyle bir olasılık olabilir ama biraz daha olgunlaşması lazım, Belarus kulvarında da. İki tarafın detaylarını onların vermesi gerekir. Neden olmasın. Önce bakanları sonra devlet başkanlarını bir araya getirebiliriz. Donbas da Kırım da çok önemli meseleler. Kolay da değil. Savaş bir yandan devam ederken, bunun yapılması çok zor" diye konuştu.

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TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİKASI

Türkiye'nin ekonomi politikası hakkındaki soru üzerine Çvuşoğlu, "Sanırım ülkemi eleştirmekten, ülkemin ekonomisini hedef almaktan zevk alıyorsunuz. Son 20 yıla bakalım. 18 yıl önce 3 bin dolardı kişi başı milli gelir, şimdiyse 10 bin dolar. Kişi başı milli gelir açısından ilk 20 ekonomi arasındayız. Her ülke, bölge ekonomik krizlerle karşılaşabilir. Türkiye büyümeye, Türk ekonomisi çok daha iyi hale gelmeye devam ediyor." dedi.

PUTİN, ABD'Lİ GAZETECİ İÇİN "GÜZEL AMA ANLAMIYOR" DEMİŞTİ

Daha önceki dönemlerde de Moskova'daki enerji zirvesinde Rus lider Putin'e yönelik dikkat çeken davranışları ile de dünya gündemine oturan ABD'li sunucu Hadley Gamble'ın, Washington'ın Rus liderin dikkatini dağıtmak için göndermiş olduğu bir silah olduğu iddia edilmişti.

Rusya lideri Putin'den ABD'li gazeteciye tepki: Güzel kadın ama anlamıyorRusya lideri Putin'den ABD'li gazeteciye tepki: Güzel kadın ama anlamıyor

"GÜZEL KADIN AMA ANLAMIYOR"

ABD'li gazeteci Putin'e Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkında sorular sordu. Buna karşılık Putin de gazetecinin sorusunu yanıtladı, ancak ABD'li gazeteci soruyu tekrarlayınca Putin, Gamble'ın söylediklerini dinlemediğine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Vladimir Putin
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