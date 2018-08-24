Mevlüt Çavuşoğlu-Sergey Lavrov görüşmesi sonrası son dakika açıklamalar

Lavrov da Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok sayıda alanda başarılı şekilde gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Uluslararası konularda Türkiye ile yürüttüğümüz iş birliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri teknik iş birliği de son derece yoğun şekilde gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkiler bölgenin istikrarı açısından da büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde liderlerimiz arasında temaslar olacak. Soçi formatındaki zirveyi Tahran'da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: İlişkilerimizi her alanda en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Lavrov’un söylediği gibi enerjiden tarıma turizmden savunma sanayine kadar birçok alanda ilişkilerimi gelişiyor. Ve somut projeleri hayata geçiriyoruz. İleriki yıllarda Türkiye Rusya ilişkileri daha iyi olacak. Rusya’dan gelen turist sayısının sürekli artması bizleri memnun ediyor. Gelecek sene kültür ve turizm yılı olacak her iki ülkede de. İkili ilişkilerin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimiz önemli. Bugün Suriye’yi konuştuk. Bir yandan ateşkesi devam ettirmek için birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım. Diğer yandan siyasi süreç için çabalarımızı artırmamız gerekiyor. Bir an önce anayasa komisyonunu oluşturulması ve çalışmaya başlaması Suriye’nin geleceği için önemlidir.

SORU-CEVAP



Vize konusunda somut adımlar ne zaman görülecek?



Sergey Lavrov: Uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Atılacak adımlar görüşülecek. Mutabakat sağlamak o kadar zor değil. Örneği tır sürücüleri zorluk çekiyor. Bunu çok hızlı yapabileceğiz. Hususi pasaport taşıyıcılar, hizmet pasaportlarının yanı sıra bunlar var. Hizmet pasaportlar ve hususi pasaport taşıyıcıları için vizelerinin kaldırılması için bir nota gönderdik. Umarım en kısa zamanda müjdeyi alacaksınız.

İdlib'deki son durum...



Sergey Lavrov: Orada birçok sivil var silahlı muhalifler de var. Ama on binlerce militan da var. Bu bölgeyi denetim altına almaya çalışıyorlar. Sağlıklı muhalefeti silahlı muhalefetten ayrıştırma sürecini engellemeye çalışıyorlar. Türkiye milli savunma bakanı görüşmeler yapıyor burada. İstihbarat birimleri konuşuyorlar. Az sonra bununla ilgili bilgiyi paylaşabileceğiz sizinle.

Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib geriye kalan tek çatışmasızlık bölgesi diyebiliriz. Koridor açıldığı zaman maalesef sadece siviller değil bazı radikal gruplar da buraya gelmişti. Ilımlı muhalefet ve sivil halkı rahatsız etmektedirler. Elbette teröristlerle sivil insanları ayırmamız lazım. Burada askeri bir çözüm felaket olur. Sadece İdlib için değil Suriye’nin geleceği için de felaket olur. 3,5 milyon sivil nereye gidecek? Diğer yandan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bize tehdit oluşturuyoırlar. Hemen sınırımızdalar. Biz inanıyoruz ki Astana anlaşmasına sadık kalacağız.