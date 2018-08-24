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Mevlüt Çavuşoğlu-Sergey Lavrov görüşmesi sonrası son dakika açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme sonrası verdiği mesajda "Rusya ile işbirliğini artırmanın yollarını arayacağız" dedi. Görüşme sonrası ortak açıklamada Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz birilerini kıskandırıyor olabilir" ifadesini kullandı. Gelen son dakika habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin, bölgenin istikrarı açısından da büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde liderlerimiz arasında temaslar olacak. Soçi formatındaki zirveyi Tahran'da gerçekleştireceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile başkent Moskova'da Suriye krizi ve ikili ilişkilerin değerlendirileceği toplantıya katılmak üzere Moskova'ya geldi. Ardından Rusya Dışişleri Bakanlığına geçen Çavuşoğlu ile ev sahibi Bakan Lavrov, görüşme öncesinde basın mensuplarına kısa açıklamada bulundu.

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Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkiler bölgenin istikrarı açısından da büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde liderlerimiz arasında temaslar olacak. Soçi formatındaki zirveyi Tahran'da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Lavrov da Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok sayıda alanda başarılı şekilde gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Uluslararası konularda Türkiye ile yürüttüğümüz iş birliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri teknik iş birliği de son derece yoğun şekilde gelişiyor." ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu ve Lavrov, ikili görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. İşte iki bakanın açıklamadan satır başları:

SERGEY LAVROV:

Ticaretimiz arasındaki engellerin kaldırılması konusunda mutabakat sağladık. Gelecek yıl turizm yılı olacak Türkiye ve Rusya arasında. Bu sene Türkiye’ye giden Rus turist sayısı 5 milyonun üzerine çıkacaktır. Vize konusunda istişare mekanizması oluşturulacak. Bugün ilgi odağımız Suriye meselesi oldu. Suriyeli mültecilerin evlerine dönüşü için uygun ortam oluşturulacak. Oradaki teröristlerin köklerinin kazınması ülkenin istikrar kavuşması görüşüldü.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

İlişkilerimizi her alanda en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Lavrov’un söylediği gibi enerjiden tarıma turizmden savunma sanayine kadar birçok alanda ilişkilerimi gelişiyor. Ve somut projeleri hayata geçiriyoruz. İleriki yıllarda Türkiye Rusya ilişkileri daha iyi olacak. Rusya’dan gelen turist sayısının sürekli artması bizleri memnun ediyor. Gelecek sene kültür ve turizm yılı olacak her iki ülkede de. İkili ilişkilerin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimiz önemli. Bugün Suriye’yi konuştuk. Bir yandan ateşkesi devam ettirmek için birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım. Diğer yandan siyasi süreç için çabalarımızı artırmamız gerekiyor. Bir an önce anayasa komisyonunu oluşturulması ve çalışmaya başlaması Suriye’nin geleceği için önemlidir.

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SORU-CEVAP

Vize konusunda somut adımlar ne zaman görülecek?

Sergey Lavrov: Uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Atılacak adımlar görüşülecek. Mutabakat sağlamak o kadar zor değil. Örneği tır sürücüleri zorluk çekiyor. Bunu çok hızlı yapabileceğiz. Hususi pasaport taşıyıcılar, hizmet pasaportlarının yanı sıra bunlar var. Hizmet pasaportlar ve hususi pasaport taşıyıcıları için vizelerinin kaldırılması için bir nota gönderdik. Umarım en kısa zamanda müjdeyi alacaksınız.

İdlib'deki son durum...

Sergey Lavrov: Orada birçok sivil var silahlı muhalifler de var. Ama on binlerce militan da var. Bu bölgeyi denetim altına almaya çalışıyorlar. Sağlıklı muhalefeti silahlı muhalefetten ayrıştırma sürecini engellemeye çalışıyorlar. Türkiye milli savunma bakanı görüşmeler yapıyor burada. İstihbarat birimleri konuşuyorlar. Az sonra bununla ilgili bilgiyi paylaşabileceğiz sizinle.

Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib geriye kalan tek çatışmasızlık bölgesi diyebiliriz. Koridor açıldığı zaman maalesef sadece siviller değil bazı radikal gruplar da buraya gelmişti. Ilımlı muhalefet ve sivil halkı rahatsız etmektedirler. Elbette teröristlerle sivil insanları ayırmamız lazım. Burada askeri bir çözüm felaket olur. Sadece İdlib için değil Suriye’nin geleceği için de felaket olur. 3,5 milyon sivil nereye gidecek? Diğer yandan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bize tehdit oluşturuyoırlar. Hemen sınırımızdalar. Biz inanıyoruz ki Astana anlaşmasına sadık kalacağız.

"ASKERİ VE SİYASİ DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Mevlüt Çavuşoğlu: Bu konuda Rus dostlarımızla her şeyi konuşuyoruz. Burada önemli olan söylediğim gibi Rusya’nın endişelerinin ortadan kaldırılması. Buradaki radikal grupların Rusya ve Türkiye’ye tehdit oluşturmaması gerekiyor. Bazı radikal grupları ortadan kaldırmak için tüm İdlib’e saldırmak tam bir felaket olur. İmajımız da zedelenir. İdlib’e saldırmak yerine birlikte ne yapabiliriz buranın istikrarını nasıl koruruz bunu sağlamamız lazım.

Sergey Lavrov:Teröristler sivil insanları zırh gibi kullanıyor. Oradan Rus güçlerine saldırılar düzenleniyor. Elbette bu ayrıştırmayı yapmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Ve riskleri siviller için en aza düşürmemiz gerekiyor.

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Dışişleri Bakanlığı Rusya Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Vladimir Putin

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