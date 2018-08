Mevlüt Çavuşoğlu-Sergey Lavrov görüşmesi sonrası son dakika açıklamalar

Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkiler bölgenin istikrarı açısından da büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde liderlerimiz arasında temaslar olacak. Soçi formatındaki zirveyi Tahran'da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu ve Lavrov, ikili görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. İşte iki bakanın açıklamadan satır başları:

SERGEY LAVROV:



Ticaretimiz arasındaki engellerin kaldırılması konusunda mutabakat sağladık. Gelecek yıl turizm yılı olacak Türkiye ve Rusya arasında. Bu sene Türkiye’ye giden Rus turist sayısı 5 milyonun üzerine çıkacaktır. Vize konusunda istişare mekanizması oluşturulacak. Bugün ilgi odağımız Suriye meselesi oldu. Suriyeli mültecilerin evlerine dönüşü için uygun ortam oluşturulacak. Oradaki teröristlerin köklerinin kazınması ülkenin istikrar kavuşması görüşüldü.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:



İlişkilerimizi her alanda en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Lavrov’un söylediği gibi enerjiden tarıma turizmden savunma sanayine kadar birçok alanda ilişkilerimi gelişiyor. Ve somut projeleri hayata geçiriyoruz. İleriki yıllarda Türkiye Rusya ilişkileri daha iyi olacak. Rusya’dan gelen turist sayısının sürekli artması bizleri memnun ediyor. Gelecek sene kültür ve turizm yılı olacak her iki ülkede de. İkili ilişkilerin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimiz önemli. Bugün Suriye’yi konuştuk. Bir yandan ateşkesi devam ettirmek için birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım. Diğer yandan siyasi süreç için çabalarımızı artırmamız gerekiyor. Bir an önce anayasa komisyonunu oluşturulması ve çalışmaya başlaması Suriye’nin geleceği için önemlidir.