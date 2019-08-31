"Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti Türkiye-Norveç ilişkilerine ciddi katkı sağlayacak"

Büyükelçi Çorman, dün Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde, "Değişen Avrasya Jeopolitikasında Türk Dış Politikası" başlıklı etkinlikte konuşma yapan ve katılımcıların sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'nun aynı gün Norveç'in en büyük enerji şirketlerinden Equinor'u ziyaret ettiğini ve şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldığını anlattı.

Çorman, Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında, 29 Ağustos'ta Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği konutundaki 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonuna katıldığını ve aynı gün Norveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini aktardı.

Çavuşoğlu'nun, Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Soreide ile uluslararası toplantılar marjında düzenli görüştüğünü belirten Çorman, Çavuşoğlu'nun bu kez mevkidaşının davetine icabetle Norveç'i ziyaret ettiğini dile getirdi.

Çorman, AA muhabirine, Çavuşoğlu'nun 29-30 Ağustos'ta Norveç'e yaptığı resmi ziyaretin ardından, iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ZUHAL DEMİRCİ - Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Mevlüt Çavuşoğlu'nun dışişleri bakanı olarak Norveç'e yaptığı ilk ziyaretin, ikili ilişkilere ciddi ivme sağlaması ve faydalı sonuçlar doğurmasının beklendiğini bildirdi.

Çavuşoğlu'nun Oslo ziyaretinin, mevkidaşı Soreide ile yapılan baş başa görüşme, heyetlerarası toplantı ve ortak basın toplantısının ardından sonlandığını hatırlatan Çorman, görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Çorman, Çavuşoğlu'nun Norveç'e dışişleri bakanı olarak yaptığı bu ilk ziyaretin çok başarılı geçtiğini vurgulayarak, "Ziyaretin ikili ilişkilerimize ciddi ivme sağlaması ve faydalı sonuçlar doğurması beklenmektedir. Ticari ilişkiler, enerji ve sağlık turizmi başta olmak üzere ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır." diye konuştu.

- "İlişkilerimizde herhangi bir siyasi sorun bulunmuyor"

Türkiye ile Norveç arasındaki diplomatik ilişkilerin 1926'da kurulduğunu hatırlatan Çorman, "İlişkilerimizde herhangi bir siyasi sorun bulunmamaktadır." dedi.

Çorman, "Üye olmamalarına rağmen, AB ile yakın iş birliği içinde bulunan Türkiye ve Norveç, NATO kanat ülkeleri olarak çeşitli uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında benzer görüş ve endişeleri paylaşmaktadırlar." ifadelerini kullandı.