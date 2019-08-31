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"Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti Türkiye-Norveç ilişkilerine ciddi katkı sağlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 18:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman: - "Bakanımızın Norveç'e dışişleri bakanı olarak yaptığı bu ilk ziyaretin, ikili ilişkilerimize ciddi ivme sağlaması ve faydalı sonuçlar doğurması beklenmektedir" - "Ticari ilişkiler, enerji ve sağlık turizmi başta olmak üzere ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır" - "Üye olmamalarına rağmen, AB ile yakın iş birliği içinde bulunan Türkiye ve Norveç, NATO kanat ülkeleri olarak çeşitli uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında benzer görüş ve endişeleri paylaşmaktadır"

ZUHAL DEMİRCİ - Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Mevlüt Çavuşoğlu'nun dışişleri bakanı olarak Norveç'e yaptığı ilk ziyaretin, ikili ilişkilere ciddi ivme sağlaması ve faydalı sonuçlar doğurmasının beklendiğini bildirdi.

Çorman, AA muhabirine, Çavuşoğlu'nun 29-30 Ağustos'ta Norveç'e yaptığı resmi ziyaretin ardından, iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu'nun, Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Soreide ile uluslararası toplantılar marjında düzenli görüştüğünü belirten Çorman, Çavuşoğlu'nun bu kez mevkidaşının davetine icabetle Norveç'i ziyaret ettiğini dile getirdi.

Çorman, Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında, 29 Ağustos'ta Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği konutundaki 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonuna katıldığını ve aynı gün Norveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini aktardı.

Büyükelçi Çorman, dün Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde, "Değişen Avrasya Jeopolitikasında Türk Dış Politikası" başlıklı etkinlikte konuşma yapan ve katılımcıların sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'nun aynı gün Norveç'in en büyük enerji şirketlerinden Equinor'u ziyaret ettiğini ve şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldığını anlattı.

Çavuşoğlu'nun Oslo ziyaretinin, mevkidaşı Soreide ile yapılan baş başa görüşme, heyetlerarası toplantı ve ortak basın toplantısının ardından sonlandığını hatırlatan Çorman, görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Çorman, Çavuşoğlu'nun Norveç'e dışişleri bakanı olarak yaptığı bu ilk ziyaretin çok başarılı geçtiğini vurgulayarak, "Ziyaretin ikili ilişkilerimize ciddi ivme sağlaması ve faydalı sonuçlar doğurması beklenmektedir. Ticari ilişkiler, enerji ve sağlık turizmi başta olmak üzere ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır." diye konuştu.

- "İlişkilerimizde herhangi bir siyasi sorun bulunmuyor"

Türkiye ile Norveç arasındaki diplomatik ilişkilerin 1926'da kurulduğunu hatırlatan Çorman, "İlişkilerimizde herhangi bir siyasi sorun bulunmamaktadır." dedi.

Çorman, "Üye olmamalarına rağmen, AB ile yakın iş birliği içinde bulunan Türkiye ve Norveç, NATO kanat ülkeleri olarak çeşitli uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında benzer görüş ve endişeleri paylaşmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 1992'de yürürlüğe giren Türkiye-Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde yürütüldüğünü anımsatan Çorman, "Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmet sektörünü içine alacak biçimde tadil edilmesine dair anlaşma ise 25 Haziran 2018'te İzlanda'da imzalanmıştı." dedi.

Çorman, Türkiye'nin Norveç'le ikili ticaret hacminin geçen yıl 1,278 milyon dolar olduğuna işaret ederek, bu rakamın 513 milyonunu ihracat, 765 milyonu ise ithalatın oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin bu ülkeye yönelik ticaret hacminin, bir önceki yıla göre 1,38 milyar dolar olduğunu ve ufak çaplı düşüş yaşandığını anımsatan Çorman, bu yılın ilk 6 ayında ise Türkiye'nin Norveç'e ihracatının 316 milyon dolar, ithalatının da 414 milyon dolar olarak kaydedildiğini belirtti.

Bunun yanı sıra Çorman, iki ülke arasında turizm alanındaki ilişkilerin önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Norveç'ten ülkemize gelen turist sayısı zirve yaptığı dönemde 400 bin kişiyi aşmıştır. Son yıllarda yaşanan düşüşün ardından ülkemizi ziyaret eden Norveçli turist sayısının yeniden artışa geçmesi memnuniyet vericidir. Geçen yıl 161 bin Norveçli turist ülkemizi ziyaret etmiştir."

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