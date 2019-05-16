Mevlüt Toplu TRT’ye belgesel olacak

TRT Müzik’te yayımlanan “Türkü Dolu Hayatlar” programının yeni bölümü Çaycumalı Ozan Mevlüt Toplu’yu konu alacak.

TRT Müzik kanalında yayımlanan “Türkü Dolu Hayatlar” adlı bir programın her bölümünde, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yöresel müzik yapan insanların tanıtımı yapılıyor. “Müzikle yoğrulan insanların hayatlarının ve en güzel türkülerin izini sürüyoruz” sözleriyle tanıtımı yapılan programın, yeni bölümüne Çaycumalı Ozan Mevlüt Toplu konu oluyor. Bu amaçla TRT ile anlaşmalı bir prodüksiyon firması 4 kişilik ekiple Çaycuma’ya geliyor. Cuma ve cumartesi günü Çaycuma’da yapılacak çekimler, kurgusu da yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde TRT Müzik kanalında yayınlanacak. Çaycuma ilçesinin doğal güzelliklerinin de tanıtımı yapılacak programa Çaycuma Belediyesi de katkı sunacak.

‘Ninnacı Kadın’ın oğlu’

1955 yılında Çaycuma’da doğan Mevlüt Toplu yaşamını, ilkokulun hemen ardından çırak olarak başladığı terzilik mesleğiyle kazanıyor. 14-15 yaşlarından beri bağlama çalan Toplu, bağlamayı kendi kendine öğrendiğini ifade ediyor. Müziğe yatkınlığıysa yöreye özgü terimle bir “Ninnacı kadın” olan annesinden geliyor. Çaycuma’nın geleneksel düğünlerinde önemli bir yer tutan kadın eğlencelerinde def ve ut eşliğinde türkü söyleyen “Ninnacı kadın”lardan biri olan annesinin, özellikle Hüseyin Çakır’dan söylediği türküler kendisini çok etkiliyor. O da onun gibi türküler söylemeye, hatta bestelemeye özeniyor.

Hiçbir türküde Çaycuma’nın adının geçmediğini fark eden ozan, zaman içinde çok sevdiği Çaycuma üzerine türküler yakıyor. Aşık olduğu kadınlar için yaktıkları da dahil yakılmış birçok türküsü bulunan Çaycumalı ozanın, saz sanatçısı Hüseyin Çakır’ın TRT kayıtlarında bile bulunmayan türkülerinin gün yüzüne çıkmasını sağlamak gibi yöre kültürüne önemli bir hizmeti de bulunuyor. Eline rastlantı sonucu geçen eski bir bantta arkadaş ortamında türkü söyleyen sesin Hüseyin Çakır’a ait olduğunu fark edip koruma altına alması, yörenin en değerli ses sanatçısının türkülerinin kaybolmasını önlüyor. Halen çalışmalarını amatör olarak Çaycuma’da sürdüren Toplu, bir yandan da terzilik mesleğini sürdürerek geçimini sağlamaya çalışıyor.



