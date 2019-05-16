HABER

Mevlüt Toplu TRT’ye belgesel olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

TRT Müzik’te yayımlanan “Türkü Dolu Hayatlar” programının yeni bölümü Çaycumalı Ozan Mevlüt Toplu’yu konu alacak.TRT Müzik kanalında yayımlanan “Türkü Dolu Hayatlar” adlı bir programın her bölümünde, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yöresel müzik yapan insanların tanıtımı yapılıyor.

Mevlüt Toplu TRT’ye belgesel olacak

TRT Müzik’te yayımlanan “Türkü Dolu Hayatlar” programının yeni bölümü Çaycumalı Ozan Mevlüt Toplu’yu konu alacak.
TRT Müzik kanalında yayımlanan “Türkü Dolu Hayatlar” adlı bir programın her bölümünde, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yöresel müzik yapan insanların tanıtımı yapılıyor. “Müzikle yoğrulan insanların hayatlarının ve en güzel türkülerin izini sürüyoruz” sözleriyle tanıtımı yapılan programın, yeni bölümüne Çaycumalı Ozan Mevlüt Toplu konu oluyor. Bu amaçla TRT ile anlaşmalı bir prodüksiyon firması 4 kişilik ekiple Çaycuma’ya geliyor. Cuma ve cumartesi günü Çaycuma’da yapılacak çekimler, kurgusu da yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde TRT Müzik kanalında yayınlanacak. Çaycuma ilçesinin doğal güzelliklerinin de tanıtımı yapılacak programa Çaycuma Belediyesi de katkı sunacak.
‘Ninnacı Kadın’ın oğlu’
1955 yılında Çaycuma’da doğan Mevlüt Toplu yaşamını, ilkokulun hemen ardından çırak olarak başladığı terzilik mesleğiyle kazanıyor. 14-15 yaşlarından beri bağlama çalan Toplu, bağlamayı kendi kendine öğrendiğini ifade ediyor. Müziğe yatkınlığıysa yöreye özgü terimle bir “Ninnacı kadın” olan annesinden geliyor. Çaycuma’nın geleneksel düğünlerinde önemli bir yer tutan kadın eğlencelerinde def ve ut eşliğinde türkü söyleyen “Ninnacı kadın”lardan biri olan annesinin, özellikle Hüseyin Çakır’dan söylediği türküler kendisini çok etkiliyor. O da onun gibi türküler söylemeye, hatta bestelemeye özeniyor.
Hiçbir türküde Çaycuma’nın adının geçmediğini fark eden ozan, zaman içinde çok sevdiği Çaycuma üzerine türküler yakıyor. Aşık olduğu kadınlar için yaktıkları da dahil yakılmış birçok türküsü bulunan Çaycumalı ozanın, saz sanatçısı Hüseyin Çakır’ın TRT kayıtlarında bile bulunmayan türkülerinin gün yüzüne çıkmasını sağlamak gibi yöre kültürüne önemli bir hizmeti de bulunuyor. Eline rastlantı sonucu geçen eski bir bantta arkadaş ortamında türkü söyleyen sesin Hüseyin Çakır’a ait olduğunu fark edip koruma altına alması, yörenin en değerli ses sanatçısının türkülerinin kaybolmasını önlüyor. Halen çalışmalarını amatör olarak Çaycuma’da sürdüren Toplu, bir yandan da terzilik mesleğini sürdürerek geçimini sağlamaya çalışıyor.

Mevlüt Toplu TRT’ye belgesel olacak

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
Onların mesleği, hamilelerin mutluluğuOnların mesleği, hamilelerin mutluluğu
Bartın’da engelliler askerlik sevinci yaşadıBartın’da engelliler askerlik sevinci yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.