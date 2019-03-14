HABER

Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Uysal, hastane çalışanlarına karanfil dağıttı.

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarını sürdüren Mevlüt Uysal, Gürpınar’da Rumeli ve Trakyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Gürpınar’da ki programının ardında, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesini ziyaret eden Başkan Uysal, sağlık çalışanlarına karanfil vererek, günlerini kutladı. Poliklinikleri de ziyaret eden Uysal, hasta ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hastaneyi ziyaret ettiklerini, sağlık çalışanlarının toplumun önemli değerlerinden olduğunu belirterek, “Dünya Tıp Bayramı nedeniyle, doktorlarımızı ve hastane personelimizi ziyaret ettik. Onlar kendi bayramlarını muhakkak kutluyorlar tabi ama başkaları tarafından kutlanmasından memnun olacaklarını düşünüyorum. Çünkü sağlıkçılar toplum sağlığı için bire bir ilgileniyorlar. Onların mutlu olması ve Tıp Bayramı’nda onların yanında olmamız sağlığımız adına iyi olacaktır. Hastane başhekimimiz ile birlikte personelimizi, doktorumuzu ve bazı hastalarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Başhekimimize teşekkür ediyoruz. Bizimle birebir ilgilendi sağ olsun” dedi.

Başkan Uysal’ın hastane ziyaretinde, Büyükçekmece Mimar Sinan Hastanesi Başhekim’i Uzman Doktor Kenan Akgöz de eşlik etti.

Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladıMevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladıMevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Tarih dersini Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde işledilerTarih dersini Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde işlediler
Cam hastası engelli genç, muhtar adayı olduCam hastası engelli genç, muhtar adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı'dan kalan gelenek hala devam ediyor! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

89 yaşında gelin oldu!

89 yaşında gelin oldu!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Buzlar çözülünce oraya koştular

Bu kareler Türkiye'den! 3 ay önce başladı, şimdi ise...

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.