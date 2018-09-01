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Mevlüt Uysal AA standını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 19:38 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Burası yayıncıların buluştuğu bir yer. Tabii yayıncılar için hem içerik bakımından hem de baskı, yayıncılık teknolojileri adına burada birbirleriyle görüş alışverişinde bulunma, birbirlerini tanıma, ayrıca okurlara ulaşma ve değişik ülkelerden gelenlerin buluşma yeri. İstanbul bu manada avantajlı bir yer. Ulaşım adına ve kültür başkenti olmuş şehir adına avantajlı bir yer" - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz: - "AA'yı kültür hayatımıza yaptığı destek ve katkıların yanında, bu fuarın sponsorluğunu üstlenmesi ve böyle etkileyici bir stant açması dolayısıyla tebrik ediyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na 207 ülkeden katılım olduğuna işaret ederek, "Burası yayıncıların buluştuğu bir yer. Tabii yayıncılar için hem içerik bakımından hem de baskı, yayıncılık teknolojileri adına burada birbirleriyle görüş alışverişinde bulunma, birbirlerini tanıma, ayrıca okurlara ulaşma ve değişik ülkelerden gelenlerin buluşma yeri. İstanbul bu manada avantajlı bir yer. Ulaşım adına ve kültür başkenti olmuş şehir adına avantajlı bir yer." dedi.

Uysal, Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret ederek, yayınları inceledi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Mevlüt Uysal, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara 15 ülkeden 207 yayıncının katıldığını belirterek, "İnşallah gelecek senelerde bu sayı artarak devam edecek. Burası yayıncıların buluştuğu bir yer. Tabii yayıncılar için hem içerik bakımından hem de baskı, yayıncılık teknolojileri adına burada birbirleriyle görüş alışverişinde bulunma, birbirlerini tanıma, ayrıca okurlara ulaşma ve değişik ülkelerden gelenlerin buluşma yeri. İstanbul bu manada avantajlı bir yer. Ulaşım adına ve kültür başkenti olmuş şehir adına avantajlı bir yer. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İBB'nin kültür sanat etkinliklerine verdiği desteğe işaret eden Uysal, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki bu tür organizasyonlara yerlerimiz olsun herkese yerlerimizi açalım. Gerçekten Yenikapı'daki bu alan çok güzel. Bu konuda her zaman destek vermeye devam edeceğiz. İstanbul'da bu şekilde yayıncıların bir araya geldiği bir yer olması İstanbulumuz adına önemli bir şey. Bunun da bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum."

- "Arap yayıncıları, Türk yayıncılarla canlı ve etkili bir iletişim kuruyor"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da fuarın önemine vurgu yaparak, "Bu fuarın kültürel öneminin yanı sıra uluslararası ilişkiler ve Arap ülkeleriyle Türkiye'nin geldiği noktayı gösteren bir yönü var. Bu çapta, ölçüde ilk defa böyle büyük bir fuar düzenleniyor." diye konuştu.

Eserlerin yanı sıra yayınevi çeşitliliğine de işaret eden Yılmaz, "Bu fuar aslında İstanbul'un şahsında, Türkiye'nin Arap yayıncılığıyla yakından tanışmasını sağlıyor. Bu önemli. Bunun yanında ilk defa Arap yayıncıları, Türk yayıncılarla canlı ve etkili bir iletişim kuruyor. Bu iletişim de sadece eser alış satışı değil, aynı zamanda telif eser alım satımı ve fuara katılan bütün ülkelerin Türkiye ile birlikte yayınlarını ve yayıncılarını tanımak, baskı kalitelerini, tasarımlarını ve muhtevayı görmek açısından çok ciddi ve büyük bir zenginliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Coşkun Yılmaz, fuarın karşılıklı kültür alışverişini canlandırdığını ve ilk gün olmasına rağmen fuara katılımın yüksek olduğunu sözlerine ekleyerek, şu bilgileri verdi:

"Temennim ve beklentim, bu fuarların Türkiye geneline yayılması, bununla sınırlı kalmayıp, Türkiye yayıncılarının da ciddi şekilde yer aldığı fuarların diğer ülkelerde açılması. Bu güzel noktayı çok daha ileri düzeye getirmemiz önemli. Bu ve benzeri fuarların bir başka mahiyeti daha var. Türkiye'de az çok Arapça eserlerin tercümesi nedeniyle bir bilinirlik var. Ama aynı şekilde Arap dünyasında Türk yayıncılığı, Türk entelektüeli, Türk fikir adamları ve düşünürleri yeterince tanınmıyor. Bu fuar, burada satılan eserler, telif anlaşmaları, aslında Türk fikir ve kültür hayatının Arap dünyasına yayılmasında önemli bir kilometre taşı olacak diye düşünüyorum."

AA'nın fuarın global iletişim ortağı olmasının da son derece önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, sunulan eser çeşitliliğine de dikkati çekerek, "AA standında yer alan eserlerin çoğu benim de ilk defa gördüğüm eserler. Hem baskı kaliteleri hem de muhtevaları itibariyle son derece önemli. Dolayısıyla AA'yı kültür hayatımıza yaptığı destek ve katkıların yanında, bu fuarın sponsorluğunu üstlenmesi ve böyle etkileyici bir stant açması dolayısıyla tebrik ediyorum." dedi.

"Yeni Bir Dünya Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen fuara Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan 200'den fazla yayıncı katılıyor.

Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi, imza günü, çocuk ve genç buluşmaları gibi yaklaşık 70 farklı kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak fuar, 9 Eylül'e kadar devam edecek.

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Arapça Coşkun Yılmaz Fuar kitap Mevlüt Uysal

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