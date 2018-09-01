Mevlüt Uysal AA standını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na 207 ülkeden katılım olduğuna işaret ederek, "Burası yayıncıların buluştuğu bir yer. Tabii yayıncılar için hem içerik bakımından hem de baskı, yayıncılık teknolojileri adına burada birbirleriyle görüş alışverişinde bulunma, birbirlerini tanıma, ayrıca okurlara ulaşma ve değişik ülkelerden gelenlerin buluşma yeri. İstanbul bu manada avantajlı bir yer. Ulaşım adına ve kültür başkenti olmuş şehir adına avantajlı bir yer." dedi. Uysal, Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret ederek, yayınları inceledi. AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Mevlüt Uysal, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara 15 ülkeden 207 yayıncının katıldığını belirterek, "İnşallah gelecek senelerde bu sayı artarak devam edecek. Burası yayıncıların buluştuğu bir yer. Tabii yayıncılar için hem içerik bakımından hem de baskı, yayıncılık teknolojileri adına burada birbirleriyle görüş alışverişinde bulunma, birbirlerini tanıma, ayrıca okurlara ulaşma ve değişik ülkelerden gelenlerin buluşma yeri. İstanbul bu manada avantajlı bir yer. Ulaşım adına ve kültür başkenti olmuş şehir adına avantajlı bir yer. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İBB'nin kültür sanat etkinliklerine verdiği desteğe işaret eden Uysal, şunları kaydetti: "Gönül ister ki bu tür organizasyonlara yerlerimiz olsun herkese yerlerimizi açalım. Gerçekten Yenikapı'daki bu alan çok güzel. Bu konuda her zaman destek vermeye devam edeceğiz. İstanbul'da bu şekilde yayıncıların bir araya geldiği bir yer olması İstanbulumuz adına önemli bir şey. Bunun da bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum." - "Arap yayıncıları, Türk yayıncılarla canlı ve etkili bir iletişim kuruyor" İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da fuarın önemine vurgu yaparak, "Bu fuarın kültürel öneminin yanı sıra uluslararası ilişkiler ve Arap ülkeleriyle Türkiye'nin geldiği noktayı gösteren bir yönü var. Bu çapta, ölçüde ilk defa böyle büyük bir fuar düzenleniyor." diye konuştu. Eserlerin yanı sıra yayınevi çeşitliliğine de işaret eden Yılmaz, "Bu fuar aslında İstanbul'un şahsında, Türkiye'nin Arap yayıncılığıyla yakından tanışmasını sağlıyor. Bu önemli. Bunun yanında ilk defa Arap yayıncıları, Türk yayıncılarla canlı ve etkili bir iletişim kuruyor. Bu iletişim de sadece eser alış satışı değil, aynı zamanda telif eser alım satımı ve fuara katılan bütün ülkelerin Türkiye ile birlikte yayınlarını ve yayıncılarını tanımak, baskı kalitelerini, tasarımlarını ve muhtevayı görmek açısından çok ciddi ve büyük bir zenginliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.