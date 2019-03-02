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Mevlüt Uysal: AK Parti ile Türkiye’ye yeni belediyecilik anlayışı geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Belediyecilikte bir zihniyet değişti, AK Parti ile Türkiye’ye yeni belediyecilik anlayışı geldi, Türkiye’nin kaderi değişti ” dedi.

Mevlüt Uysal: AK Parti ile Türkiye’ye yeni belediyecilik anlayışı geldi

İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Belediyecilikte bir zihniyet değişti, AK Parti ile Türkiye’ye yeni belediyecilik anlayışı geldi, Türkiye’nin kaderi değişti ” dedi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, sabah namazını kılmak üzere geldiği SinanobaAkşettin Camiinde vatandaşlarla buluştu. Uysal, namaz sonrası cami külliyesinde cemaatle beraber kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından burada bir konuşma yapanUysal,”Belediyecilikte bir zihniyet değişti, Türkiye’ye yeni belediyecilik anlayışı geldi, 2002 seçimleriyle AK Parti iktidara geldi ve Türkiye’nin kaderi değişti” dedi.

“BÜYÜKÇEKMECE DEĞİŞİMDEN NASİBİNİ ALAMADI”

Konuşmasında Büyükçekmece’ye yönelik projelerinden bahseden MevlütUysal “İstanbul’da birçok değişim yaşanırken Büyükçekmece bu değişimden nasibini alamadı. Ben 2009’da Başakşehir’de Belediye Başkanı seçildim. O dönemde de Büyükçekmece halkı yüzde 43 ile AK Parti’ye oy verdi. Şunu çok rahat diyebiliriz. 2009’da Büyükçekmece halkı, Başakşehir halkından daha fazla AK Parti’yi istiyordu. Bu defa artık işi bitirelim ve hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliğini Büyükçekmece’ye getirelim” ifadelerini kullandı.

Uysal, yaptığı konuşmanın ardından cami dışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet etti.

Mevlüt Uysal: AK Parti ile Türkiye’ye yeni belediyecilik anlayışı geldiMevlüt Uysal: AK Parti ile Türkiye’ye yeni belediyecilik anlayışı geldi

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