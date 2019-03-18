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Mevlüt Uysal: Albatros’u imara açmak Büyükçekmece’ye ihanet

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 09:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mevlüt Uysal: Albatros’u imara açmak Büyükçekmece’ye ihanet

İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal, “Albatros Parkı, Büyükçekmece’de nefes alınabilecek tek yeşil alan olarak görünüyor. Maalesef bu alanı da turizm, ticaret alanı ve alışveriş merkezi olarak satmışlar. Burayı bu şekilde katletmek resmen Büyükçekmece’ye ihanet” dedi.
31 Mart seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece Albatros Sahili’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Uysal’a, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da eşlik etti. Sahilde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Uysal, herkesİN sorunlarını dinleyerek fotoğraf çekildi. Büyükçekmece’de 30 kilometrelik sahil şeridinin sadece 3 kilometresinin aktif bir şekilde vatandaşların kullanımında olduğunu söyleyen Uysal, 31 Mart’tan sonra sahilin 15 kilometrelik kısmını belediyecilik hizmetleriyle buluşturup aktif bir şekilde vatandaşların kullanımına açmak için çalışmalara başlanacağını söyledi.
“SAHİLİ YEŞİL ALAN OLARAK DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”
Sahil gezintisi sırasında gazetecilere de açıklamada bulunan Mevlüt Uysal, kendisini gören Büyükçekmecelilerin hizmet alamadıklarından şikayetçi olduklarını vurguladı. Mevcut Büyükçekmece Belediyesinin Albatros Sahili’ni imara açmaya çalışmasını eleştiren Uysal, “Albatros Parkı bu yapılar arasında Büyükçekmece’de nefes alınabilecek tek yeşil alan olarak görünüyor. Maalesef bu alanı da turizm, ticaret alanı ve alışveriş merkezi olarak satmışlar. Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin yapmış olduğu imar değişikliğine buradaki CHP İlçe teşkilatları eylem yaptı. Burayı bu şekilde katletmek resmen bir facia aynı zamanda Büyükçekmece’ye ihanet. Biz geldiğimiz zaman burayı eski halinden daha iyi bir şekilde yeşil alan olarak dönüştüreceğiz. Bu alana Cumhuriyet’in kuruluşunu temsil olarak Cumhuriyet Park’ı olarak değerlendireceğiz” diye konuştu.
"30 KİLOMETRE SAHİLİN 3 KİLOMETRESİ AKTİF”
Belde belediyeleri kapandığından bu yana Büyükçekmece’nin büyük bölümünün hizmet alamadığını söyleyen Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“2009 yılında belde belediyeleri kapatıldığından beri Büyükçekmece’nin büyük bölümü hizmet alamadığını söylüyor. Ne yazık ki Büyükçekmece’de ciddi bir hizmet eksikliği var. İnşallah vatandaşlarımız bize görev verirse Büyükçekmece’deki hizmet eksikliğini gidereceğiz. Anneler, çocuklarını park götürmek istediği zaman yer bulamıyorlar. Gençlerimiz spor yapmak istedikleri zaman ücretsiz spor yapacakları, top oynayacakları alanlar maalesef yok. Burada 30 kilometre sahilimiz var ancak 3 kilometrelik alanı vatandaşların aktif olarak kullandığı alan. Diğer alanlara hizmet gitmediği için kısıtlı bir alana sıkıştırılmış insanlar. Hepsi olmasa da 15 kilometrelik alanı kullanabilsek sadece burada yaşayan vatandaşlarımız değil İstanbul’un çeşitli semtlerinden vatandaşlarımızda buralara gelebilirler. Sahilin bu kısmına gelirken bakanımız ile 1 saat trafikte kaldık çünkü sadece burası aktif olarak kullanıldığı için yoğun bir trafik oluşturuyor. İnşallah göreve gelince Büyükçekmece’nin sahillerinde eksik olan belediyecilik hizmetlerini getirip daha uzun bir hat şeklinde vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” dedi.

Mevlüt Uysal: Albatros’u imara açmak Büyükçekmece’ye ihanet

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