Mevlüt Uysal Büyükçekmece için projelerini açıkladı   

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıttı. "25 kayıp yıla 25 dev proje" başlığıyla düzenlenen toplantıda imar, alt yapı, ulaşım, çevre, kültür, spor ve sosyal belediyecilikle ilgili 25 proje tanıtıldı. "BU GEÇEN 25 KAYIP YILI TELAFİ EDECEĞİZ"

1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle şehrin çehresinin değiştiğini söyleyen Uysal, "2002 yılında AK Parti'yi iktidara taşıyan süreç yeni bir dönem başlattı. Yeni dönemle artık emir alan değil oyun kuran bir Türkiye'ye geldik. O sürecin devamında Cumhur ittifakı oluştu. Türkiye'de başkanlık sistemi geldi. İnşallah 31 Mart'ta ittifakla yeni bir dönem başlayacak belediyelerde. Türkiye'nin değişimi devam edecek inşallah" diye konuştu. 1994 yılında başlayan değişimin Büyükçekmece'ye uğramadığını ifade eden Uysal, "Bu geçen 25 kayıp yılı telafi edeceğiz. MHP ile AK Parti ile omuz omuza çalışarak 31 Mart'ta o yetkiyi alıp her beraber buranın kaderini değiştireceğiz" şeklinde konuştu.

"İMAR SORUNU"

Belde belediyelerinin kapatılmasından sonra imar ve alt yapı eksikliklerinin devam ettiğini belirten Uysal, "O tarihten bu yana belde belediyelerine hiç hizmet gelmedi. Birinci projemiz 'imar' diyoruz. İmar olmadan hiç bir şey olmaz. Alt yapıları yapmak için imar muhakkak olmak zorunda. Celaliye ve Kumburgaz'da 2009'dan bu yana hiçbir çalışma olmamış. O mahallelerden 'Hastaneye gelelim' desek yol yok. 'Evleri yenilesek' desek imar yok. Diyoruz ki Büyükçekmece'nin plansız hiçbir yeri kalmayacak. 5 yıl içinde planları bitmiş olacak. Planlardan sonra alt yapı gelecek. Her bölgede alt yapı eksik. Bazı yerlerde hiçbir alt yapı yok. Asfalt, kaldırım, atıksu ve yağmur suyu hatlarıyla birlikte üst yapı çalışmaları tamamlanacak" dedi. "GÖL VE SAHİL TEMİZLENECEK"

Göl sahili düzenleme projesinde hobi bahçeleri, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacağını söyleyen Mevlüt Uysal, "Marmara sahili düzenleme projesinde ise nostaljik tramvay, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, balık çarşısı ve restoran alanları yapılacak. İlçeye Millet Bahçeleriyle, Millet Kıraathaneleri yapılacak. Albatros Tematik Parkı ve Bababurnu Tematik Parkı projeleriyle de göl ve sahil, yaşam alanlarına dönüştürülecek. O kadar güzel kıyımız var ama göl kenarında gezilemiyor. İnşallah bu göl kıyısı her zaman ailecek gidebileceği bir yer olacak. Dışarıdan da gelenler olacak. O kadar güzel sahil var ki 1980'li yıllarda en güzel sahildi. 10 yıl içinde Marmara denizi Ege ve Akdeniz gibi o temiz sahile dönüşecek" ifadelerini kullandı.

"METRO VE METROBÜS BÜYÜKÇEKMECE'YE UZATILACAK"

Metrobüs ve metronun Büyükçekmece'nin merkezine kadar uzatılacağını belirten Uysal, "2019'da metrobüs çalışmaları başlayacak. Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı Yenikapı - Büyükçekmece Metro Hattı olarak uzatılacak" dedi.

Uysal, "Daha rahat ve modern bir kent yaşamı için Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi yapılacak. Taşma yaparak kirlenen, kokan konteynırlar kalkacak, çöpler yeraltında toplanacak. Daha dolmadan sinyal verecek ve ekiplerimiz gidip o konteynırı boşaltacak. Bu sistem Türkiye'de ilk kez uygulanacak. Kapalı pazaryerleri ile modern kurban kesim alanları yapılacak" şeklinde konuştu. "ÜCRETSİZ KABLOSUZ İNTERNET"

Eğitim, spor, kültür ve sanat alanında ise bilgi evleri, living lab projeleri hayata geçirileceğini söyleyen Mevlüt Uysal, "Kablosuz internet hizmeti Büyükçekmece'nin tüm merkezi noktalarında kullanıma sunulacak. Semt parkları projesiyle çocuk oyun grupları ve yeşil alanlara sahip parklar her mahalleye yapılacak. Spor parkları ile su sporları kompleksi hayata geçirilecek. Yeni kültür sanat merkezi yapacak, Mimarsinan Köprüsü ve Çevresi Rekreasyon Projesi kapsamında Zigetvar Seferi Açık Hava Sergisi düzenlenecek" şeklinde konuştu.

Yaşlı Yaşam Merkezleri ile Kadın Aktivite Merkezlerinin kurulacağını belirten Uysal, "Yaşlılarımız gidebilecek yerler millet bahçeleridir, mahalledeki kahvelerdir, camiye gider. Namazdan sonra kaldı yalnız. Yaşlılarla berber sohbet edip çay içtiği yaşlı merkezlerimiz olacak. Gidip gelmeleri için evlerine servis koyulacak. Kış çıkmadan önce evlatlarına 'Köye gideyim' demeyecek bu merkezlerde hoşça vakit geçirecekler. Kadın aktivite merkezleri sohbetler yapılıp eğitim ve konferanslarını yapıldığı merkezler olacak. İnşallah her mahallemize yapılacak. Burada ürettiklerini satabilecekler. Bu gençlik merkezlerimizi de her bölgemize yapacağız. Gençlerimizin bir araya geldiği ailesine ve ülkesine faydalı olduğu merkezler oluşturacağız. Sosyal tesislerimizde kapalı alanlar olduğu gibi açık alanlar da olacak. Buralarda düğün de yapılacak. Maliyetine çay içilecek" diye konuştu.