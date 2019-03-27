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Mevlüt Uysal: Büyükçekmece sahilleri eski güzelliğine tekrar kavuşacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de Rose Marine ve Beykent Sitesi sakinlerini ziyaret etti.

Mevlüt Uysal: Büyükçekmece sahilleri eski güzelliğine tekrar kavuşacak

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de Rose Marine ve Beykent Sitesi sakinlerini ziyaret etti. Site sakinlerinin sorularını cevaplayan Uysal, Büyükçekmece sahilinin eski güzelliğine tekrar kavuşacağının sözünü verdi.
31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına hız kesmeden Büyükçekmece’de devam eden Mevlüt Uysal, seçmenleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı. Tepecik’te, Afyon Karahisarlı vatandaşlarla ‘İl Buluşması’ programında bir araya gelen Uysal, düşük ve orta gelirli vatandaşlar için sosyal konut projelerinin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

“ULAŞIM AKSLARINI ÇÖZMELİYİZ”
Rose Marine Sitesi sakinlerine toplu taşıma ile ilgili projelerini anlatan Mevlüt Uysal, “Toplu taşıma dışında diğer ulaşım akslarını da çözmemiz gerekli. Sinanoba bölgesinde fazla sıkıntı yok çünkü zamanında Emlak Konut döneminde buralar planlandığı için ulaşım aksları doğru sadece entegre edilmesi gerekiyor. E-5, Tuzla’dan başlıyor, Silivri’ye kadar devam ediyor. Ama E-5’e Büyükçekmece kadar giriş ve çıkış problemi olan başka ilçe yok. Merkezden gelen Mimarsinan’a dönemiyor, Çatalca’dan gelen E-5’e giremiyor. 19 Mayıs Mahallesi’nde stadın oradan Çakmaklı yolunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. O yolu direkt Karaağaç’a kadar çıkartmamız lazım ki 3’üncü köprü ve 3’üncü havalimanı yoluna bağlayalım. O yollar tamamlandığı zaman siz evinizden yola çıktığınızda 3’üncü havalimanı’na giderken, Florya’dan yola çıkan bir insandan daha hızlı havalimanına ulaşırsınız. Burası Florya’dan değerli olur mu? Olur” dedi.

“ESKİ BÜYÜKÇEKMECE SAHİLLERİNİ ÖZLÜYORSUNUZ”
Site sakinleri tarafından Büyükçekmece Sahili’nin temizliği ve yat limanı sorunlarını sorması üzerine, Uysal, şöyle konuştu:
“Sizler, eski Büyükçekmece sahillerini özlüyorsunuzdur. Önümüzde ki beş yıl içerisinde İSKİ’nin yaptığı ve yapacağı ihaleler ile arıtmanın tamamı ileri derece biyolojik arıtma olacak. 10 sene içerisinde Marmara Denizi ve özellikle Büyükçekmece kıyıları eski güzelliğine tekrar kavuşacak. Siz yat limanına sahilde yüzme açısından bakıyorsunuzdur ama ben belediyecilik acısından baktığım zaman, Büyükçekmece’nin merkezine yat limanı yapıp da trafiği kilitlemenin ne manası var. Şu anda o bölgede trafik yüzünden nefes alınamıyor. Yat limanına arabasıyla gitmek isteyen vatandaş nereden gidip nereden çıkacak? Biliyorsunuz yat limanıyla ilgili mahkemelik bir durum var. Eğer hafta sonu bize görev verilirse limanın dosyasına bakıp, taşınması mümkün müdür ya da nereye taşınmalı ona karar veririz. Zaten yapımcı firmanın da oraya yat limanı yaptığına memnun olduğunu sanmıyorum.”
(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Mevlüt Uysal: Büyükçekmece sahilleri eski güzelliğine tekrar kavuşacakMevlüt Uysal: Büyükçekmece sahilleri eski güzelliğine tekrar kavuşacak

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