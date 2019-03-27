Mevlüt Uysal: Büyükçekmece sahilleri eski güzelliğine tekrar kavuşacak

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de Rose Marine ve Beykent Sitesi sakinlerini ziyaret etti. Site sakinlerinin sorularını cevaplayan Uysal, Büyükçekmece sahilinin eski güzelliğine tekrar kavuşacağının sözünü verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına hız kesmeden Büyükçekmece’de devam eden Mevlüt Uysal, seçmenleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı. Tepecik’te, Afyon Karahisarlı vatandaşlarla ‘İl Buluşması’ programında bir araya gelen Uysal, düşük ve orta gelirli vatandaşlar için sosyal konut projelerinin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

“ULAŞIM AKSLARINI ÇÖZMELİYİZ”

Rose Marine Sitesi sakinlerine toplu taşıma ile ilgili projelerini anlatan Mevlüt Uysal, “Toplu taşıma dışında diğer ulaşım akslarını da çözmemiz gerekli. Sinanoba bölgesinde fazla sıkıntı yok çünkü zamanında Emlak Konut döneminde buralar planlandığı için ulaşım aksları doğru sadece entegre edilmesi gerekiyor. E-5, Tuzla’dan başlıyor, Silivri’ye kadar devam ediyor. Ama E-5’e Büyükçekmece kadar giriş ve çıkış problemi olan başka ilçe yok. Merkezden gelen Mimarsinan’a dönemiyor, Çatalca’dan gelen E-5’e giremiyor. 19 Mayıs Mahallesi’nde stadın oradan Çakmaklı yolunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. O yolu direkt Karaağaç’a kadar çıkartmamız lazım ki 3’üncü köprü ve 3’üncü havalimanı yoluna bağlayalım. O yollar tamamlandığı zaman siz evinizden yola çıktığınızda 3’üncü havalimanı’na giderken, Florya’dan yola çıkan bir insandan daha hızlı havalimanına ulaşırsınız. Burası Florya’dan değerli olur mu? Olur” dedi.