Mevlüt Uysal Büyükçekmece’de CHP’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Güzelce Mahallesi’ndeki CHP’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında başarılar diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güzelce Mahallesi’nde AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Uysal, mahalle esnafını ziyaret ettiği sırada Güzelce Mahalle meydanında yer alan AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu da ziyaret etti. Başkan Uysal, ardından CHP Seçim İrtibat Bürosu’nu da ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Güzelce Mahallesi’nde vatandaşlarla ‘Söz Sizde’ programıyla bir araya gelen Başkan Uysal, vatandaşların sorularını cevapladı. Belde belediyelerinin kapatılarak ilçe belediyelerine bağlanmasının nedenin daha iyi ve hızlı hizmet ulaştırılması olduğunu anlatan Başkan Uysal, “Belde belediyelerinin kapatılmasının Büyükçekmece’de olumlu yansıması hiç görülmüyor” dedi.