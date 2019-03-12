Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’de değişimi sizler yapacaksınız

İSTANBUL, (DHA) - Mevlüt Uysal, AK Parti Büyükçekmece Kadın Kollarının düzenlendiği ‘Kadın Seçmenler Buluşmasına’ katıldı. Coşkulu kalabalığa hitap eden Uysal, “Bu seçimde Büyükçekmece’de bir değişim olacaksa siz kadınlar sayesinde olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Uysal ve eşi Hatice Uysal AK Parti Büyükçekmece Kadın Kolları tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı. 2 bin 500’ün üzerinde kadın seçmenin katıldığı yemeğe ayrıca, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve AK Parti Büyükçekmece Kadın Kolları Başkanı Yıldız Akbalık Polat’ta katıldı.

“BÜYÜKÇEKMECE’DE BİR DEĞİŞİM GEREKİYOR”

Büyükçekmece’nin 25 yıldır hizmet alamadığını vurgulayan Uysal, artık değişim zamanı geldiğini söyledi. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olmasında kadınların desteğini vurgulayan Uysal, “Türkiye’de değişim, belediyecilik anlayışının değişimi Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başladı. O tarihten itibaren İstanbul’da kadınlarımız şehirde yaşadıklarını anladı. O tarihten sonra İstanbul’un şekli şemaili değişti. O tarihleri hatırlayanlar vardır. O tarihte de İstanbul’un kaderini değiştiren kadınlardı. O tarihte de Cumhurbaşkanımızı Büyükşehir Belediye Başkanı yapan kadınlardı. O günden bugüne İstanbul’da çok şey değişti ama maalesef Büyükçekmece’de bir şey değişmedi. 30-40 yıl öncesine kadar İstanbul’un en güzel 5 ilçesi arasında sayılan Büyükçekmece artık bu ilk 5 ilçenin arasında sayılmaz. İlk 5’i bırak ilk 10 güzel ilçesi arasında bile sayılmaz. Bir tarafında göl, bir tarafında deniz. Coğrafi olarak bu kadar güzelliğe sahip Büyükçekmece maalesef belediyecilik hizmetleriyle buluşmadıkça, şehircilik hizmetleriyle buluşmadıkça güzelleşemez. Bunun için artık Büyükçekmece’de bir değişim gerekiyor. Bu değişimi inşallah 31 Mart Yerel Seçimleri ile sizler yapacaksınız. Bu değişimi inşallah Cumhur İttifakı yapacak” diye konuştu.