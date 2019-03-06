Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de engelleri kaldıracak

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile birlikte, Büyükçekmece’de yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Büyükçekmece’de engelli vatandaşlara çok az hizmet ulaştığını belirteren Uysal, “Büyükçekmece, engelli vatandaşlarımızın rahat yaşayabilmesi için İstanbul’un en güzel ilçesi olacak” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmeceli ‘Engelli ve Engelli Yakınları Buluşma Programı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.Programa, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik ve çok sayıda engelli ve yakınları katıldı. Program öncesinde engelli üyelerden oluşan İSEMX Müzik Grubu mini bir konser verdi. Programda, duyma engelli vatandaşlar için işaret diliuzmanı tarafından Başkan Mevlüt Uysal’ın konuşmaları tercüme edildi.

“BÜYÜKÇEKMECE’DE ENGELLİLERE HİZMET ULAŞMAMIŞ”