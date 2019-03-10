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Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de vatandaşlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Halkalı-Gebze eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız. O hattın açılışıyla metrobüsten 100-150 bin yolcu alma durumu var. Onlar olunca biz Silivri'ye kadar uzatmasak bile Kumburgaz'a kadar yani 100-150 bin yolcu alacak kapasiteye metrobüsü uzatacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Halkalı-Gebze eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız. O hattın açılışıyla metrobüsten 100-150 bin yolcu alma durumu var. Onlar olunca biz Silivri'ye kadar uzatmasak bile Kumburgaz'a kadar yani 100-150 bin yolcu alacak kapasiteye metrobüsü uzatacağız." dedi.

Büyükçekmece Güzelkent Hukukçular Sitesi tarafından düzenlenen programda konuşan Uysal, 1983'te üniversite okumak için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Uysal, "1985-1990'lı yıllarda İstanbul dışından gelen vatandaş kenti gezmeye kalktığında Adalar'ı daha sonra da hava sıcaksa Büyükçekmece sahilini gezmek isterdi. Şu anda İstanbul'a gelen Boğaz'ı görmeye gelip nasıl Sarıyer'e ya da Beykoz'a giderse, Büyükçekmece de aynı konumdaydı. Ancak bugün baktığımızda Büyükçekmece öyle değil." dedi.

Coğrafi olarak bakıldığında Büyükçekmece'nin İstanbul'un en güzel ilçesi olduğunu ifade eden Uysal, ilçede bir taraftan göl bir taraftan da denizin görüldüğünü söyledi. Geçmişte buğday tarlası olan yerlerin bugün şehirleştiğini anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"İstanbul 15 milyonluk bir şehir. Bu şehrin birden fazla merkezden oluşması gerekiyor. Anadolu Yakası'nda 30-40 sene önce buralardan daha değersiz olan Pendik bölgesi, altyapı ulaşım hizmetleri tamamlanmış ve Anadolu Yakası'nın bir merkezi olmuş. Pendik bugün 600-700 bin nüfusu var ama 2-3 milyon nüfusa hitap eden bir merkez haline dönüşmüş. Avrupa Yakası'nda ise durum ne dersek, tam oluşmuş böyle bir merkez yok. Oluşmaya çalışan yerler var. Beylükdüzü'nde yol yer altına alınmış üzerine bir meydan yapılmış, 'o fonksiyonu tamamlayalım ve o bölgenin merkezi olalım." diyor. Ama doğal olmadığı zaman zorlama ile bu iş olmuyor. Esenyurt, Bahçeşehir de kurulmuş orası da olmuyor. Başakşehir'de geçmişte bir şeyler yaptık ama en kuzeyde kaldığı için kendi çevresinde kalıyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda denize de sahile de sıfır yakın olması gereken böyle bir yer Büyükçekmece."

Büyükçekmece'nin Avrupa'nın merkezi olması için ulaşım akslarının ve alt yapılarının tamamlanması gerektiğine dikkati çeken Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Metrobüs TÜYAP'a kadar geliyordu. Dedik ki, metrobüsü uzatacağız. Demişler ki, 'Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Mevlüt Uysal bir açıklama yapmıştı. Metrobüs kesinlikle uzatılmayacak teknik olarak uzatılmasının imkanı yok demişti. Şimdi aday olunca nasıl uzatabiliyor?' Evet ben 2017 yılında seçildiğim zaman bana, 'Metrobüsü Silivri'ye uzatacak mısınız?' diye sordular. Ben de, "Metrobüs 500-600 bin günlük yolcu kapasitesine göre yapılmıştı. Şu anda 900 bin civarında yolcu taşıyor. Biz Silivri'ye uzatıp 400 bin daha yolcu ilave edersek, uzanan yerdekiler de önceki yerler de binemez. Teknik olarak bu mümkün değil. Ancak yeni bir raylı sistem entegre olunca uzatabiliriz, yeni bir raylı sistem entegre olmadan uzatamayız.' demiştim. Şimdi yeni bir raylı sistem entegre oluyor. Halkalı-Gebze eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız. O hattın açılışıyla metrobüsten 100-150 bin yolcu alma durumu var. Onlar olunca biz Silivri'ye kadar uzatmasak bile Kumburgaz'a kadar yani 100-150 bin yolcu alacak kapasiteye metrobüsü uzatacağız. Dolayısıyla 2017 yılında söylediklerimle bugünkü arasında çelişki yok."

Metro çalışmalarına değinen Uysal, Yenikapı-Büyükçekmece metro hattının birinci etabının yapılacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hukukçular sitesi İBB Mevlüt Uysal

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