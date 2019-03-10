Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Halkalı-Gebze eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız. O hattın açılışıyla metrobüsten 100-150 bin yolcu alma durumu var. Onlar olunca biz Silivri'ye kadar uzatmasak bile Kumburgaz'a kadar yani 100-150 bin yolcu alacak kapasiteye metrobüsü uzatacağız." dedi.

Büyükçekmece Güzelkent Hukukçular Sitesi tarafından düzenlenen programda konuşan Uysal, 1983'te üniversite okumak için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Uysal, "1985-1990'lı yıllarda İstanbul dışından gelen vatandaş kenti gezmeye kalktığında Adalar'ı daha sonra da hava sıcaksa Büyükçekmece sahilini gezmek isterdi. Şu anda İstanbul'a gelen Boğaz'ı görmeye gelip nasıl Sarıyer'e ya da Beykoz'a giderse, Büyükçekmece de aynı konumdaydı. Ancak bugün baktığımızda Büyükçekmece öyle değil." dedi.

Coğrafi olarak bakıldığında Büyükçekmece'nin İstanbul'un en güzel ilçesi olduğunu ifade eden Uysal, ilçede bir taraftan göl bir taraftan da denizin görüldüğünü söyledi. Geçmişte buğday tarlası olan yerlerin bugün şehirleştiğini anlatan Uysal, şunları kaydetti: