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Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’deki engelleri birlikte aşacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

Sivil Toplum Kuruluşları ve dernek başkanları ile kahvaltı programında bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’deki engelleri sivil toplum kuruluşları ile birlikte aşacağız” dedi.31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, STK ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşları ve dernek başkanları ile kahvaltı programında bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’deki engelleri sivil toplum kuruluşları ile birlikte aşacağız” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, STK ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Büyükçekmece ilçesi için yapacağı projeleri sinevizyon gösterisiyle anlatan Uysal, yeşil alanların artacağını ve festivallerin iptal edilmeyip daha güzel bir şekilde yapılacağının sözünü verdi. Yoğun katılımının olduğu kahvaltı programı sonrasında Mevlüt Uysal gelen vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

“STK ve derneklerimizle birlikte hareket edeceğiz”
Kahvaltı programında Büyükçekmece ilçesindeki sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileriyle bir araya gelen Uysal, “Sivil toplum kuruluşları ve derneklerimiz bu ilçede bizden daha fazla zaman geçiren insanlardan oluşuyor. Biz bir şeyler yaparken sizin desteğinize sizin fikirlerinize ihtiyacımız var. Büyükçekmece adına kafa yoran proje üreten kişiler sizlersiniz biz bir adım atacaksak sizin bilgi ve birikimlerinize ihtiyacımız var. Kazandığımız zaman yapacağımız hizmetlerde sizin düşüncelerinizden fikirlerinizden yararlanarak Büyükçekmece’yi daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

“Büyükçekmece’de gençlere ve eğitime pozitif ayrımcılık”
Büyükçekmece’ye yapılacak hizmetleri anlatan Uysal, gençlere ve özellikle eğitime pozitif ayrımcılık olacağını vurgulayarak, “Her mahalleye bilgi evi, her mahalleye spor alanı yapacağız bu iki konu bizim için çok önemli. Altyapı üst yapı bunlar bir şekilde yapılması gereken şeyler ancak hedefimiz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Büyükçekmece’ye geldiysek Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel en ilgi gören ilçesi haline dönüştürmek. Biz bu projeleri gençlerimizle, STK’larımızla, derneklerimizle kısacası tüm ilçe halkıyla beraber yapmayı planlıyoruz. Bu ilçedeki insanların isteklerini, sıkıntılarını ve sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizle birlikte gerçekten mutlu bir ilçe yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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