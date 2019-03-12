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Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'nin bütün sorunlarını tek tek çözeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 18:42 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, "Kapı kapı dolaşıp ikna edip o güveni, o görevi aldığımız zaman 31 Mart akşamı Büyükçekmece halkı bu görevi bize verdiği zaman inşallah Büyükçekmece'nin bütün sorunlarını tek tek çözeceğiz" dedi.  Yerel seçimlere kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinglerindeki bugünkü son durağı Büyükçekmece'ydi.

Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'nin bütün sorunlarını tek tek çözeceğiz

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, "Kapı kapı dolaşıp ikna edip o güveni, o görevi aldığımız zaman 31 Mart akşamı Büyükçekmece halkı bu görevi bize verdiği zaman inşallah Büyükçekmece'nin bütün sorunlarını tek tek çözeceğiz" dedi.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinglerindeki bugünkü son durağı Büyükçekmece'ydi. Büyükçekmece'de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile protokol de yer aldı.
"BEYLİKDÜZÜ'NDEN METROBÜSÜ BÜYÜKÇEKMECE'YE VE MAHALLERİNE…"
"Kapı kapı dolaşıp ikna edip o güveni, o görevi aldığımız zaman 31 Mart akşamı Büyükçekmece halkı bu görevi bize verdiği zaman inşallah Büyükçekmece'nin bütün sorunlarını tek tek çözeceğiz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Uysal, "Bu havaya rağmen Sabah Kartal'da Halkalı - Gebze Banliyö hattını açtık. İnşallah günlük bu hattımız, bir buçuk milyon yolcu taşıyacak. Bizim Metrobüs'ten kalkan yolcumuzdan da inşallah bir bölümünü bu hatta kayacak. O alacağı yolcu karşılığında biz Beylikdüzü'nden metrobüsü Büyükçekmece'ye ve mahallerine, Kumburgaz'a ve de sonrasında Silivri'ye kadar uzatacağız. Yine Yenikapı'dan Beylikdüzü'ne metro planımız vardı. Büyükçekmece merkezden öncesinde birinci etabında Mimarsinan'a ve devamında inşallah ikinci etabında da Silivri'ye İstanbul sınırına inşallah o da uzayacak" ifadelerini kullandı.
"MUTLAKA BÜYÜKÇEKMECE'DE BU HİZMETLERLE BULUŞACAK"
Mevlüt Uysal, "Sadece ulaşım değil, ulaşım akslarından altyapısına inşallah Büyükçekmece hizmetle buluşacak. İstanbul'da belediyecilik adına yapılmış güzel bir hizmet var ise mutlaka Büyükçekmece'de bu hizmetlerle buluşacak. Her mahallede anneler çocuklarını parka götürebilecek. İnşallah gençlerimiz için halı saha maçları, spor yapacakları spor alanları kendi mahallesinde olacak. Kadınlarımız için kapalı pazarlar her mahallemizde olacak. Zaten kaldırımdan caddeden onlardan bahsetmeye gerek yok. Onları her halükarda yapacağız inşallah" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'nin bütün sorunlarını tek tek çözeceğizMevlüt Uysal: Büyükçekmece'nin bütün sorunlarını tek tek çözeceğiz

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