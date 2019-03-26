Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’nin mahallelerini birbiriyle bütünleştireceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de kuaför esnafıyla bir araya geldi. Büyükçekmece’de mahalleler arasındaki ulaşım eksikliklerine değinen Uysal, ” Büyükçekmece aslında mahalleleri ile bütünleşmiş bir ilçe olması gerekirken gerekli planlamalar yapılmadığı için maalesef bu bütünleşme gerçekleşmemiş” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne 4 gün kala seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güne Tecimen Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek başlayan Uysal, sanayi esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve Büyükçekmece için yapacakları projeleri anlatan Başkan Uysal daha sonra kahvaltıda kuaför esnafıyla buluştu.

“Mahalleler birbirinden kopuk”

Esnafa, projelerini anlatan Uysal, Büyükçekmece’de mahalleler arasındaki bağlantının yıllardır planlanamadığını belirterek, “Bundan 30 yıl önce İstanbul’un en güzel ilçesi olan Büyükçekmece bugün baktığımızda nasıl dersek, zaten siz ne halde olduğunu biliyorsunuz. Mahalleri birbirinden kopuk, ulaşım sıkıntılı. Büyükçekmece aslında mahalleleri ile bütünleşmiş bir ilçe olması gerekirken maalesef bu bütünleşme gerçekleşmemiş. Celaliye’den kalkıp biri merkeze traş olmaya rahatlıkla gelebiliyor mu vatandaş dersek, zor. Bir ihtiyacı görmeye gelebiliyor mu dersek o da, zor. Kaymakamlığa veya belediyeye zorunlu resmi bir işi olmadan merkeze gelen sayısı çok az. 2009’da belde belediyeleri kapatıldığında, belde belediyeler ve merkez bütünleşsin diye bir planlama yapılması gerekiyordu. Şimdi Kumburgaz’dan ve Celaliye’den gelen birisi E-5’e girmeden kaymakamlığa, belediyeye ve hastaneye gitmesi gerekiyor. Peki gidebiliyor mu? Tabi ki de hayır. Çünkü planlama yapılmamış” diye konuştu.