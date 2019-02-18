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Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’nin potansiyeli ile bu ilçeyi İstanbul’un en güzel ilçesi yapabiliriz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 09:49 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, apartman ve site yöneticileriyle bir araya geldi.

Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’nin potansiyeli ile bu ilçeyi İstanbul’un en güzel ilçesi yapabiliriz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, apartman ve site yöneticileriyle bir araya geldi. Uysal, “Büyükçekmece’nin potansiyeli ile bu ilçeyi İstanbul’un en güzel ilçesi yapabiliriz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece’deki apartman ve site yöneticileri ile bir araya geldi. Açılış konuşması öncesi masaları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Mevlüt Uysal, site ve apartman yöneticilerinin istek ve taleplerini dinledi. Bir sitede işler ne kadar güzel yapılıyorsa o sitede oturanların en mutlu insanların yaşadığı yerler olduğunu söyleyen Başkan Uysal, sitelerde ağaç bakımları, temizlik ve oyun parkları konusunda belediye olarak hizmet verildiğini hatırlattı.
‘’Mevlüt Uysal gelince hizmet gelecek’’
Apartman ve site yöneticilerinin yaptığı işin kolay bir iş olmadığını ifade eden Başkan Uysal,”’Bir site, içerisinde 3 bin kişiden 10 bin kişinin yaşadığı bir mahalle. Sonuçta bir ağaç varsa ve o ağaç sadece o siteye oksijen vermiyor, o ağaç bütün mahalleye katkı sağlıyor. O yüzden biz mahalledeki bir apartmanın çevresi için ne kadar sorumluysak belediye olarak, siteler için de aynı sorumluluklarımız mevcut. Zaten burada Büyükçekmece’deki insanlarla konuşulduğu zaman Mevlüt Uysal buraya başkan olursa güzel hizmetler geleceğine inanıyor. Bizim geçmişte yaptığımız işlere bakılırsa hizmet üretme konusunda sıkıntı olmayacağını biliyorlar” diye konuştu.
‘’Büyükçekmeceliler hak ettikleri hizmeti yeterince alamamışlar’’
Bir tarafta deniz diğer tarafta göl ile Büyükçekmece’nin potansiyelinin her yerden daha iyi olduğunu söyleyen Başkan Uysal, “Sizler bu ilçede oturuyorsunuz ve ‘Büyükçekmece İstanbul’un en güzel ilçesi’ diyebiliyor musunuz? “Olabilir mi? Tabii ki çok rahat olabilir. Çok rahat yapabiliriz. Ancak ben Büyükçekmece’nin bu kadar hizmetten yoksun mahallelerinin olabileceğini tahmin etmemiştim. Tepecik, Muratçeşme ve Türkoba’ya gittiğimiz zaman plan yok, alt yapı yok yani belediyecilik adına hiçbir şey yok. İlkemiz şu; Büyükçekmece’de her insana dokunan hizmetimiz olacak. Kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlarlarımızla omuz omuza ve kimse mağdur etmeden kentsel dönüşüme başlayabileceğiz” dedi.

Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’nin potansiyeli ile bu ilçeyi İstanbul’un en güzel ilçesi yapabiliriz”

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