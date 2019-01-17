HABER

Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "31 Mart akşamı Büyükçekmece Belediyesi Ak Parti’ye geçecek” ifadelerini kullanarak “Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız" dedi.

İstanbul,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "31 Mart akşamı Büyükçekmece Belediyesi Ak Parti’ye geçecek” ifadelerini kullanarak “Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece’de bir otelde düzenlenen ‘Vefa Buluşması’ na katıldı.Büyükçekmeceli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Uysal’aAK Parti Büyükçekmece İlçe Yönetimi ve Büyükçekmecelilerde eşlik etti. Programda bir konuşma yapan Uysal, “31 Mart akşamı Büyükçekmece Belediyesi Ak Parti’ye geçecekve Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız” dedi. "31 MART SEÇİM GÜNÜ EN AZ 10 PUAN FARK ATMAYA İHTİYACIMIZ VAR" Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri’nde neticeyi değiştirerek Büyükçekmece Belediyesi’ni alacaklarını vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Gelin hep beraber şu anda görevde olan yeni teşkilatımız ve geçmişte görev alan sizler, şu anın enerjisi, geçmişin tecrübesi birleştirip 31 Mart akşamı bu son değişikliği yapalım. Sayın Cumhurbaşkanımız bana Büyükçekmece’de git ve orada neticeyi değiştir diyorsa iki sebebi var. Birincisi şahsıma güveni var ama ondan daha fazla sizlere güveni var. ‘Bugüne kadar iyi çalıştılar, sende git ki neticeyi al’ dedi. İnşallah diyoruz ki 31 Mart’ da bu neticeyi değiştireceğiz. Bu vatandaş Büyükçekmece halkı bu kadar destek verdi ve kazanamadıysa kusur bizde diyeceğiz. 3 dönem geciktik diyeceğiz. Bu üç dönemde yapamadıklarımızı da bir dönemde yapacağız. Buna mecburuz. Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bunu yaparken 31 Mart seçim günü de en az 10 puan fark atmaya ihtiyacımız var“ diye konuştu. “BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL’UN EN GÜZEL İLÇESİ OLACAK” Başkan Uysal, “Bizim bir kuralımız var. Bir şey yaparken belediyedeki arkadaşlarımıza da şunu söylüyordum. Arkadaşlar bir şey yaparken dünyadaki en iyisini yapmayı hedef koyun. Olmazsa Türkiye’deki yapılanın en iyisini yapmayı hedef koyun. Yine olmazsa İstanbul’da yapılanın en iyisini hedef koyun. Bu hedefleri koyduktan sonra en iyisi olmazsa bile ilk üçte olur. Hedefimizde Büyükçekmece’de 31 Mart akşamı inşallah halk bize o sorumluluğu yükleyecek ve Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız" dedi. “TANITIM LEVHALARINI YIKTIK ÇÜNKÜ BURASI İSTANBUL” Uysal konuşmasında ayrıca tanıtım tabelalarına ilişkin ise, "Diyorlar ki Büyükçekmece’ye Büyükmece ile ilgili bir tanıtım levhası diktik. Büyükşehrin zabıtaları geldi, yıktı. Evet yıktık, onu da yaptırmayacağız. Hiç E-5’ten gelirken Bakırköy’e, Avcılar’a, Beylikdüzü’ne Hoşgeldiniz” diye bir şey var mı? Burası İstanbul. Tekirdağ’a Hoşgeldiniz der gibi, İstanbul sınırını belirler gibi oraya bir levha dikmek hoş bir şey mi?" sözlerini kullandı.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Cinayet sanığı trans birey Derya için savcı müebbet istediCinayet sanığı trans birey Derya için savcı müebbet istedi
Kağıthane'de korkunç görüntü! Dakikalarca izlediKağıthane'de korkunç görüntü! Dakikalarca izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da kovalamaca ölümle bitti

Kartal'da kovalamaca ölümle bitti

Yerinden kopan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti

Yerinden kopan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti

Savcı cinayet sanığı trans birey Derya için müebbet istedi

Korkunç gerçek ortaya çıktı, savcı müebbet istedi! Yer: Bursa...

Üniversite kütüphanesinde kedilere yuva oldu

Üniversite kütüphanesini kediler bastı

Kağıthane'de kaza! Dakikalarca kaldırılışını izledi

Kağıthane'de korkunç görüntü! Dakikalarca izledi

AK Partili Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken yazı! 'Hastalıklı ruhun tezahürü'

AK Partili Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken yazı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.