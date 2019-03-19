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Mevlüt Uysal, Çanakkale Şehitleri’ni Tokatlılar ile birlikte andı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Tokatlı vatandaşlarla ‘Çanakkale Şehitlerini Anma’ Programı’nda bir araya geldi.

Mevlüt Uysal, Çanakkale Şehitleri’ni Tokatlılar ile birlikte andı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Tokatlı vatandaşlarla ‘Çanakkale Şehitlerini Anma’ Programı’nda bir araya geldi. Çanakkale ruhunun günümüzde de devam ettiğini söyleyen Uysal, “Ülkemizin her bir tarafında şehit olan vatan evlatları bizlere her zaman örnek olacak” dedi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Büyükçekmece’de sürdüren Mevlüt Uysal, Tokatlılar Derneği tarafından Fatih Mahallesi Tepepark’ta Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılı sebebiyle düzenlenen ‘Çanakkale Şehitlerini Anma’ programında Tokatlılar ile bir araya geldi. Başkan Mevlüt Uysal’ın katıldığı program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından Çanakkale Zaferi’ni anlatan video gösterimi ile başladı. O dönemin asker kıyafetlerini sembolik olarak giyen gençler ‘Çanakkale Destanı’ şiirini okuduktan sonra Başkan Uysal'a Türk bayrağı verdi. Başkan Uysal da bayrağı öpüp alnına koydu ve asker nizamı şeklinde geri verdi. Programa, AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ve bin 500’ün üzerinde tokatlı katıldı.
“BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ”
Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen Mehmetçiklerin herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Mevlüt Uysal, “Çanakkale Zaferi’ni bize yaşatan Çanakkale şehitlerimizi, vatanımız ve milletimiz için şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. İnşallah geçmişte vatanı milleti için Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ülkemizin her tarafında şehit olan bu vatan evlatları bizlere her zaman örnek olacak. İnşallah bundan sonra da vatanımız adına milletimiz adına bir tehlike gördüğümüz anda yine seve seve güle güle şehitliğe yürüyeceğiz” diye konuştu.
Büyükçekmece’nin hizmet belediyeciliği anlayışından çok uzak olduğunu belirten Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra yeni bir belediyecilik ve hizmet belediyeciliği anlayışı başladı. Ama Büyükçekmece bundan nasibini alamadı. Yol, imar, otobüs, hizmet yok yani Büyükçekmece’de belediye yok. ‘Büyükçekmece’de ne yapılacak’ diye sorulduğunda bu yüzden, ‘Her şey yapılacak’ diyoruz. ‘25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje’ dedik ama bu projeler içinde daha saymadığımız ama yapılması gerektiği için yapılacak çok proje var. Biz Büyükçekmece’yi şehir yapacağız. Büyükçekmece İstanbul’un coğrafi olarak en güzel ilçesi ise belediyecilik hizmetleri geldiğinde de İstanbul’un yaşanılabilir en güzel ilçesi olacak. Başakşehir gibi bir yeri İstanbul’un en güzel ilçesi yaptıysak Büyükçekmece’yi ondan daha güzel yaparız. Bana diyorlar ki, ‘Başkanım Başakşehir’de yaptıklarınızın aynısını yapacak mısınız?’. Ben de onlara diyorum ki, Başakşehir’de yaptıklarımızın aynısını burada yapacaksak niye Büyükçekmece’ye geleyim? Başakşehir’de kalfaydık. Şimdi usta olduk Büyükçekmece’de daha iyisini yapacağız.”

Mevlüt Uysal, Çanakkale Şehitleri’ni Tokatlılar ile birlikte andıMevlüt Uysal, Çanakkale Şehitleri’ni Tokatlılar ile birlikte andıMevlüt Uysal, Çanakkale Şehitleri’ni Tokatlılar ile birlikte andı

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