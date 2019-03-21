Mevlüt Uysal, Celaliye’de düzenlenen mitingde konuştu

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Celaliye Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

Uysal ile birlikte Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın önce Kamiloba ve Celaliye’de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Uysal ve beraberindekiler daha sonra Celaliye Meydanı’nda düzenlenen miting alanına geldi. Kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Uysal, “Büyükçekmece halkı bana görev verirse buralar değişecek’ dedi. Uysal, ‘Burası daha önce bir belde belediyesiydi, kapatıldı ve Büyükçekmece’ye bağlandı. Niye bağlandı? Bütçesi daha fazla olan ilçe belediyesi daha güzel hizmetler getirsin diye bağlandı. On senedir buralara hizmet geldi mi? Gelmedi. Tepecik’e, Kumburgaz’a, Mimarsinan’a da gelmedi” ifadelerini kullandı.

“HER YERE HİZMET GELDİ AMA BURALARA GELMEDİ”

Belde belediyelerinin kapatılmasının ardından hizmetlerin artması gerektiğine vurgu yapan Uysal, “İstanbul’da başka belde belediyeleri de kapandı. Esenyurt’ta, Ataşehir’de, Sancaktepe’de, Başakşehir’de birleşti. Her yere bir şekilde hizmet geldi ama buraya gelmedi” diye konuştu.

Büyükçekmece’deki çarpık kentleşme ve yapılaşmaya da dikkat çeken Uysal, “Büyükçekmece’ye şu anda gidelim deseniz, belediyede işiniz olsa kaymakamlıkta işiniz olsa gidebilir misiniz? Beldeler onun için kapatıldı. İmar planları birleşsin, bütünlensin diye bunlar yapıldı. Burada bu çalışma yapıldı mı? Hayır yapılmadı. ‘Bu çalışma yapılacaktı Mevlüt Uysal engelledi’ diye bahane üretiyorlar. Ben büyükşehir belediye başkanlığına geleli 1 buçuk yıl oldu. O zamandan beri ne yaptın? Hiçbir şey. Belediye hizmeti yapılmadı, imar çalışması yapılmadı, sahile bir çalışma yapılmadı” dedi.

“BÜYÜKÇEKMECE SAHİLİ GÜZELLEŞTİRİLECEK”

Büyükçekmece sahilinin güzelliğine dikkat çeken Uysal, “Buranın sahili Florya’dan daha güzel ama belediye hizmeti olmayınca bir işe yaramıyor. Biz inşallah sahilden başlayarak önce sahil güzelleştirmesi daha sonra bunun üst yapılarını, her mahallenin birbirine bağlanmasını, çocuk ve gençler için halı sahaları, spor merkezlerini kısacası inşallah hepsini yapacağız. Geçmişte yaptıklarıma bakarsak Başakşehir’de her mahalle spor park yaptık mı? Yaptık. Kapalı pazaryeri yaptık mı? Yaptık. Gidip Başakşehir’deki kapalı pazar yerlerini görsünler. Otoparkı, yürüyen merdiveni, asansörü, ısıtması, havalandırması... İnşallah buraya da olacak” diye konuştu.

“METRO VE METROBÜS UZATILACAK”

Metro ve metrobüsün Büyükçekmece’ye kadar uzatılacağını da yineleyen Uysal, “Beylikdüzü’nden Büyükçekmece’ye metrobüs getireceğiz. ‘Metrobüs Silivri’ye kadar uzayacak mı’ dediler. Mümkün değil dedim. Niye? 600 bin yolcuya göre yapılmış ancak şu anda 950 bin yolcu biniyor. Silivri’ye uzattığımız zaman 400 bin yolcu daha gelecek. Şu anda var olan 950 bin yolcu binemeyecek. Ancak sözlerimin ikinci kısmını vatandaştan gizliyorlar. Oysa, ‘Metrobüse raylı sistem entegre olduğu zaman uzatabileceğiz’ dedim. Raylı sistem entegre oldu mu? Geçen hafta biz Halkalı-Gebze banliyö hattını açtık. Bu kısmını anlatmıyorsun. Teknik olarak imkan var mıydı? Yoktu. İnşallah tamamlandı biz de getireceğiz. Sadece metrobüs mi gelecek? Hayır. İnşallah Yenikapı’dan başlayacak metro hattı Büyükçekmece merkeze kadar gelecek. Buralar çok güzel olacak. Buralar 2009’dan daha güzel olacak” dedi.

Uysal ve beraberindekiler daha sonra KİPTAŞ sitesinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yemek sonrası konuşan Uysal, “İşi sağlam tutalım. Gerçekten iyi bir hava var. İnşallah Büyükçekmece’ye 31 Mart’ta hizmet belediyeciliğini getirelim. Biz ne yapabiliriz? Moral desteği verirsiniz. Hep beraber omuz omuza.. 5 yıl içinde 25 yılda yapılamayanları telafi edelim inşallah. Hep beraber yapalım bunu. O zaman göreceksiniz ki çok şey değişecek” diye konuştu.