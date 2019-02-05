Mevlüt Uysal: Cumhur İttifakı tabandan iyi destek alacak

İSTANBUL,(DHA) - 31 Mart yerel seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Teşkilatını ve esnaf ziyaretinde bulundu. Uysal, “Bire bir henüz araziye tam indik mi dersek yeni yeni ısınıyoruz. Ama bu güne kadar gördüğümüz manzara güzel” dedi.

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ı makamında ziyaret etti. Uysal, daha sonra Büyükçekmece sahilindeki esnafların temsilcileriyle Büyükçekmece Rizeliler Derneği’nde bir araya geldi.

“CUMHUR İTTİFAKI TABANDAN İYİ DESTEK ALACAK”

Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İBB Başkanı Uysal, “İstanbul’da Cumhur İttifakı olarak seçimlere giriliyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'ndaki beraber hareket eden partililerimiz AK Parti olarak, MHP olarak seçimlerde beraber neler yapabiliriz onun düşüncesi içerisindeyiz. Bu çerçevede MHP İlçe Başkanlığı’nı ziyarete geldik. Bundan sonraki seçim sürecinde inşallah beraber hareket edeceğiz. Bu manada bakarsak inanıyoruz ki, tabanımızdaki partililerimiz Cumhur İttifakı'nın tabandan daha iyi destek görmesi sağlanmış olacak” dedi.