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Mevlüt Uysal: Ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projeler yapılamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

CELALİYE’DE kanaat önderleri ile buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Ağustos’ta Türkiye’ye dönük bir ekonomik taarruz oldu.

Mevlüt Uysal: Ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projeler yapılamadı

İSTANBUL, (DHA) - CELALİYE’DE kanaat önderleri ile buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Ağustos’ta Türkiye’ye dönük bir ekonomik taarruz oldu. Türkiye’ye diz çöktüremeyenler ekonomik olarak diz çöktürmeye çalıştı. Türkiye’ye dönük gerçekleşen ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projeler yapılamadı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Celaliye’de kanaat önderleri ile buluştu. Buluşmaya AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı. Toplantıya katılanlara hitaben konuşan Uysal, Büyükçekmece’ye planladığı yatırımlarla ilgili bilgi vererek geçen yaz Türkiye’ye dönük gerçekleşen ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projelerin yapılamadığını söyledi.

Uysal, “Avrupa yakasında Yenikapı - Beylikdüzü Tüyap arası metro ve Vezneciler-Arnavutköy metrosu ihale aşamasına geldi. Ağustos’ta Türkiye’ye dönük bir ekonomik taarruz oldu. Türkiye’ye diz çöktüremeyenler ekonomik olarak diz çöktürmeye çalıştı. O süreç olmasaydı bu 2 hat ihaleye çıkacaktı. Türkiye’ye dönük gerçekleşen ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projeler yapılamadı. Belki gecikmesi daha hayırlı oldu” diye konuştu.

METROBÜS BÜYÜKÇEKMECE’YE UZAYACAK

Metrobüsün Büyükçekmece’ye kadar uzatılacağını hatırlatan Uysal, “‘Başkanım metrobüsü Silivri’ye uzatacak mısın?’ diye sordular. ‘Hayır’ dedim. Metrobüs 500 bin kapasite ile kurulmuş olmasına rağmen 900 bin olmuş. O zaman uzatıp da 200 bin daha eklenirse herkes perişan olur, işleyemez hale gelir. Biz ‘İlave bir raylı sistem oluşmadan uzatamayız’ dedik. Halkalı -Gebze banliyö hattı var. Bu banliyö hattının metrobüsten 100 ila 150 bin yolcu çekeceğini düşünüyoruz. Yolcu sayımız düştüyse biz hemen bu yazdan itibaren metrobüsün Büyükçekmece sınırına kadar uzamasıyla çalışmaya başlayabiliriz. Çelişki var mı? Banliyo hattını anlatırsak sıkıntı yok” dedi.

"KİTAPÇIĞIN KAPAĞI DEĞİŞMİŞTİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, son 2 seçimde Büyükçekmece’yi kıl payı kaybettiklerini hatırlatarak, “2009’dan bu yana değişen bir şey yok. O dönem projeler neyse tekrar kapak açıldı. Aynen dile getiriyor. Çok fazla değişiklik yok. Sadece kitapçığın kapağı değişmiştir. Biz Büyükçekmece’ye çok tecrübeli bir belediye başkanını layık gördük” ifadelerini kullandı.

“4 BENZEMEZ BİR ARAYA GELDİ”

Yerel seçimlerden sonra 4 buçuk sene seçim olmadığını ve bu süreçte Türkiye’nin temel meselelerine odaklanacağını ifade eden Muş, “4 benzemez bir araya geldi. Ortak yanları yok. Neyi amaçlıyorlar? Bu seçimlerde AK Parti ve MHP ittifakına kan kaybettirmek. Meşrutiyet tartışması başlatmak.Seçim talepleri, siyasi kaos. Memleketin ömrünü böyle yemek. Yoksa bu 4 benzemezin bir araya gelme ihtimali yok’ şeklinde konuştu.

Mevlüt Uysal: Ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projeler yapılamadıMevlüt Uysal: Ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projeler yapılamadıMevlüt Uysal: Ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projeler yapılamadı

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