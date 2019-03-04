Mevlüt Uysal: Ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projeler yapılamadı

İSTANBUL, (DHA) - CELALİYE’DE kanaat önderleri ile buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Ağustos’ta Türkiye’ye dönük bir ekonomik taarruz oldu. Türkiye’ye diz çöktüremeyenler ekonomik olarak diz çöktürmeye çalıştı. Türkiye’ye dönük gerçekleşen ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projeler yapılamadı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Celaliye’de kanaat önderleri ile buluştu. Buluşmaya AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı. Toplantıya katılanlara hitaben konuşan Uysal, Büyükçekmece’ye planladığı yatırımlarla ilgili bilgi vererek geçen yaz Türkiye’ye dönük gerçekleşen ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projelerin yapılamadığını söyledi.

Uysal, “Avrupa yakasında Yenikapı - Beylikdüzü Tüyap arası metro ve Vezneciler-Arnavutköy metrosu ihale aşamasına geldi. Ağustos’ta Türkiye’ye dönük bir ekonomik taarruz oldu. Türkiye’ye diz çöktüremeyenler ekonomik olarak diz çöktürmeye çalıştı. O süreç olmasaydı bu 2 hat ihaleye çıkacaktı. Türkiye’ye dönük gerçekleşen ekonomik saldırılar nedeniyle bazı projeler yapılamadı. Belki gecikmesi daha hayırlı oldu” diye konuştu.