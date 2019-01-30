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Mevlüt Uysal evinin önünü temizleyen vatandaşla dertleşti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:27 | Son Güncelleme

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Pınartepe Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Pınartepe Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Uysal bu sırada evinin önü çöp yığınlarından arındırmaya çalışan vatandaşla arasında geçen diyalog dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal , 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Büyükçekmece’de seçim çalışmalarına devam ediyor. Mevlüt Uysal, sabah saatlerinde yerel gazetecilerle bir otelde sohbet toplantısı gerçekleştirdikten sonra, Pınartepe Mustafa Yavaş Camii’nde öğlen namazı kılıp vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Uysal, esnafları tek tek ziyaret ederek seçimlerde destek istedi. Bu ziyaretler esnasında evinin önünü çöp yığını temizleyen vatandaşla ilginç bir diyalog yaşadı.
Mevlüt Uysal, evinin önündeki çöp yığınını temizleyen bir vatandaşa selam vererek sohbet etti. Başkan Uysal burada, “Bu işlemi belediye neden yapmıyor?’ diye sordu. Vatandaş ise, “Bunu belediyeye sormak lazım. Biz belediyeye müracaat ettik ve çağırdık, burayı da gösterdik. Geldiler, baktılar ancak sonrasında gelen-giden olmadı. Şimdi bize kaldı” diye dert yandı.
Başkan Mevlüt Uysal ise “Biz yaparız, yaparız. Ben Büyükşehir Belediye başkanıyım. Büyükçekmece Belediyesi’ne de adayım. Buraların aslında belediye tarafından yapılması lazım” dedi. Vatandaş ise, "Seçim zamanı gelince biz konuşacağız” ifadelerini kullandı.

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