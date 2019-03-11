Mevlüt Uysal: “Gençlere daha çok fırsat verilmeli”

İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Fatih Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. “Gençlere fırsat verildiğinde yapamayacakları şey yok” diyen Başkan Uysal, “Benim bir sloganım vardı. Eğitime ve gençlere pozitif ayrımcılık. Aynı slogan Büyükçekmece’de de geçerli” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Gün içerisinde Tepecik Mahallesi'nde Erzurumlular Derneği'nin düzenlediği programa katılan Uysal, Büyükçekmece için projelerini anlattı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Gece ise Fatih Mahallesi’nde Büyükçekmeceli gençlerle bir araya gelen Başkan Uysal’a, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile üç dönem Gürpınar Belediye Başkanlığı yapan Velittin Küçük eşlik etti. “EĞİTİME VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK” Başkan Uysal’ı Büyükçekmeceli yüzlerce genç meşaleler, sloganlar ve alkışlarla karşıladı.

‘Bu millet hizmet bekliyor’ diyen Uysal, ‘Başakşehir’de benim bir sloganım vardı. Eğitime ve gençlere pozitif ayrımcılık. Aynı slogan Büyükçekmece’de de geçerli. Eğitime ve gençlere pozitif ayrımcılığa devam. Çünkü geleceğimiz gençlere bağlı. Gençlerimiz sağlamsa, ayaktaysa ülkesine sahip çıkıyorsa geleceğimizden eminiz. Eğer gençlerimiz sıkıntıdaysa, dağınıksa o zaman geleceğimizden endişeliyiz. Bir ilçeyi en güzel ilçe yapsak bile gençleri yetiştirip de bunun devamını getirecek bir yapı kuramadıysak geçmiş olsun bize’ şeklinde konuştu. “SADECE BÜYÜKÇEKMECE’NİN KADERİNİ DEĞİL ÜLKEMİZİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİRİZ” Başkan Uysal spora meyilli öğrencilerin de bu hünerlerini göstermeleri için fırsat oluşturduklarını kaydederek, “Spor akademileri için de öğrencilerimize 6 ay boyunca eğitim veriyoruz. Bu eğitim sonrasında yetenek sınavı ile spor akademilerine öğrenci alıyoruz. Akademide okuyan bu gençlerimiz yaz aylarında da belediyemizin yaz spor okullarında eğitmen abi olarak çalışıyor ve 4 ay boyunca maaş alıyor. Bu yöntemle 150’nin üzerinde spora meyilli öğrencimiz spor akademisine gitti” diye konuştu.