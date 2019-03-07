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Mevlüt Uysal gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:45 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Kumburgaz Mahallesi?nde ki gençlerle bir araya geldi.

İSTANBUL,(DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Kumburgaz Mahallesi?nde ki gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan Uysal, "İki konuda pozitif ayrımcılık yapacağız. Eğitim ve gençler için her imkanı seferber edeceğiz" dedi.
31 Mart yerel seçimler öncesi Büyükçekmece?de çalışmalarını sürdüren Mevlüt Uysal, Büyükçekmece?nin Kumburgaz Mahallesi?nde gençlerle bir araya gelerek sorularını cevapladı.
EĞİTİMDE POZİTİF AYRIMCILIK
Büyükçekmece?de gençler için tüm imkanları kullanacaklarını belirten Uysal, "İki konuda pozitif ayrımcılık dedik, yani bir tanesi eğitim bir tanesi gençler. Eğitimle ilgili belediyede her ne varsa seferber edeceğiz. Gençlerle ilgilide her konuda seferberlik yapmamız gerekiyor. Eğitimle ilgili ben üniversite kazandım da ekonomik sebeplerle üniversiteye gidemedim diyen hiç kimse kalmayacak. AK Partili olmayanlarda dahil. Üniversiteyi kazanıp ta ben sıkıntı çekiyorum diyen kimse olmayacak, bunun sözünü veriyorum. Eğitimde ayrımcılık sadece üniversitede değil ortaokul ve liseyle ilgili her mahallemize bilgi evi, spor salonu, halı saha gibi projelerimizi geldiğimiz zaman gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz bu bilgi evlerinde derslerini çalışacak, sınava hazırlanacak ve eksik olduğu derslerde yardım alabilecek.Spor akademilerinde okuyan veya mezun olmuş gençlerimize Belediye?nin yaz kamplarında, izcilik kamplarında veya spor salonlarımızda iş imkanı vererek hayata atılmalarını sağlayacağız" diye konuştu.
GENÇLERE İŞ İMKANI
Okulu biten öğrencilerin iş bulma konusunda sıkıntı çektiğini aktaran Uysal, işveren ile iş arayanın isteklerini belirleyip bir çalışma yapacaklarını söyleyerek, "Büyükçekmece'ye baktığımız zaman ciddi bir sanayi potansiyeli var. Büyükçekmece?de iş yerleri buradan eleman alsa burada da işsizlik sıfır olur. Eleman arayan iş yerleri istediği vasıfta eleman bulmakta zorlanıyor başka ilçelerden eleman işe almak zorunda kalıyor. Geldiğimiz zaman hangi işveren hangi vasıflarda, hangi branşlarda eleman eksiği var bunu belirleme çalışması yapacağız ve o iş kolları için kurslar açıp gençlerimizi eğiteceğiz. Gençlerimizi İŞ-KUR kurslarına yönlendirip, orada mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri yönünden yardımcı olacağız. 3 ve 6 aylık olan bu kurslar boyunca gençlerimiz hem kendini geliştirecek hem de asgari ücretin yarısı kadar maaş alma imkanı bulacak" ifadelerini kullandı.

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