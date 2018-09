İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, iki hattı daha ihaleye çıkaracaklarını belirterek. "Yenikapı- Beylikdüzü ile Vezneciler-Arnavutköy. Birisi 34 diğeri 32 kilometre olacak. Bu da yeni bir finans modeli ile yapılacak. İhaleyi başarabilirsek, önümüzdeki 10 yıl içinde İstanbul'a 600 kilometre ilave metro yapmış olacağız. Bu model, "yap, kiraya ver, devret." dedi.

Uysal, Girişimci İş Adamları Vakfı'nın Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlediği "Girişimci Buluşmaları"na konuk oldu.

Toplantıda konuşan Uysal, İstanbul'da 293,5 kilometre metro inşaatının devam ettiğini hatırlatarak, İstanbul'un dünyada en fazla metro inşaatı olan şehri olduğunu söyledi.

Uysal, yer altındaki metro çalışmalarında 25 bin işçinin çalıştığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Metro inşaatlarının toplamda 177 kilometresi Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilip yapıldı. Dünya ile kıyasladığımız zaman bu şekilde metro yapabilen başka bir belediye yok. Şu an 170 kilometre metro inşaatımız işliyor, inşaatı devam edenler de bittiği zaman 430 kilometre olacak. Londra'nın her tarafı metro diyoruz toplam uzunluğu 420 kilometre, Paris'te 380 kilometre, New York'ta ise 600 kilometre civarında. Şu anda iki hattı daha ihaleye çıkaracağız. Yenikapı- Beylikdüzü ile Vezneciler-Arnavutköy. Birisi 34 diğeri 32 kilometre olacak. Bu da yeni bir finans modeli ile yapılacak. İhaleyi başarabilirsek, önümüzdeki 10 yıl içinde İstanbul'a 600 kilometre ilave metro yapmış olacağız. Bu model, "yap, kiraya ver, devret." Yapacak, 25 yıl bakımını da üstlenecek. 25 yılın, 3 yıllık yapım süresinde para almayacak. 22 yıl boyunca yıllık kira alacak. Bugün itibariyle peşin parayla yaptırdığımız işi kendine güvenen, yurt dışından sermaye bulabilene yaptıracağız. Bize sermayeyi bulsun, metroyu yapsın kiraya versin, 22 yıl da parasını alsın. Dünyada bu şekilde uygulanan modeller var."