Mevlüt Uysal: “Halkalı-Gebze banliyö hattı Salı günü açılıyor”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada halka hitap eden Başkan Uysal, Halkalı-Gebze banliyö hattının Salı günü açılacağının müjdesini vererek, “Metrobüsten 100-150 bin yolcunun banliyö hattına kayma durumu var. Metrobüste rahatlama olacak. Biz de, metrobüsü Büyükçekmece’ye, Kumburgaz’a kadar uzatacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, yoğun olarak sürdürdüğü 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına sabahın erken saatlerinde Büyükçekmece’deki Güzelkent Hukukçular Sitesi’nde kahvaltı programıyla başladı. Site sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın da katıldı.

Avrupa Yakası’nın merkezi Büyükçekmece olacak

İstanbul’un 15 milyonluk bir şehir olduğunu ve bundan dolayı da birden fazla merkezden oluşması gerektiğini vurgulayan Uysal şöyle devam etti: “Anadolu Yakası’nda 30-40 sene önce buralardan daha az değere sahip olan Pendik bölgesi, altyapı ulaşım hizmetlerini tamamlayarak Anadolu Yakası’nın önemli bir merkezi oldu. Pendik’in bugün 600-700 bin nüfusu var ama 2-3 milyon nüfusa hitap eden bir merkez haline dönüştü. Avrupa Yakası’nda ise böyle bir merkez yok tam oluşamadı. Başakşehir’de geçmişte bir şeyler yaptık ama en kuzeyde yer aldığı için kendi çevresinde kalıyor. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hem denize hem de sahile sıfır yakın olan yer Büyükçekmece.”