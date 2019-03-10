Mevlüt Uysal: Halkalı-Gebze banliyö hattı salı günü açılıyor

İSTANBUL,(DHA)-TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Uysal, Halkalı-Gebze banliyö hattının Salı günü açılacağını belirterek, “Metrobüs'ten 100-150 bin yolcunun banliyö hattına kayma durumu var. Metrobüs'te rahatlama olacak. Biz de, Metrobüs'ü Büyükçekmece'ye, Kumburgaz'a kadar uzatacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop Büyükçekmece'deki Güzelkent Hukukçular Sitesi'nde kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.

"TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: UYSAL İLE ÖĞRENCİLİK YILLARIMIZDAN TANIŞIYORUZ"

Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Uysal ile öğrencilik yıllarından beri arkadaş olduklarını ve üniversite de "Teklif" adında bir hukuk dergisi çıkardıklarını anlattı. Mevlüt Uysal'ın hukuk dergisi Teklif'te yazı işleri müdürü olduğunu belirten Şentop, "Aylık ve önemli bir dergiydi. Fatih'te ilk ofisi olan dergi ve 10 bin civarında satış yapıyordu. Ben de yayın yönetmeniydim. Çatı katında bir masamız vardı. Orada çalışmalarımızı yürütüyorduk. 3 yıl boyunca dergi çıktı. Bugünün tartışılan konuları o dönemde dergide kapak yapılmıştı. Nisan 1988 yılındaki kapak konusu başkanlık sistemiydi. Cumhurbaşkanımız da o zaman il başkanıydı, dergide başkanlık sistemiyle ilgili görüşü vardı. O dönemde başkanlık sisteminin Türkiye için daha iyi ve daha uygun olduğuyla ilgili Cumhurbaşkanımızın görüşleri yer almıştı" diye konuştu.